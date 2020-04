Amerikai tisztifőorvos: Ez lesz a mi 9/11-ünk

Jerome Adams altengernagy, az Egyesült Államok tisztifőorvosa a Fox televíziónak vasárnap nyilatkozva leszögezte: a következő hát drámai lesz, a megbetegedések és a halálesetek száma exponenciálisan fog növekedni.

– fogalmazott, utalva a második világháborúban megtámadott hawaii Pearl Harbour tragédiájára és a 2001. szeptember 11-én az Egyesült Államok ellen elkövetett terrorista merényletekre.

ON NEXT: Dr. Jerome Adams, U.S. Surgeon General, on where the U.S. is heading in the fight against coronavirus. Will this week be the peak? Check you local listings. #FNS #FoxNews #BeatCOVID_19 #TogetherAtHome pic.twitter.com/rdP9tAyt8c

— FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) April 5, 2020