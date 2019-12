Nincs elég takarító, így a diákok takarítanak

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Iskolában heti két alkalommal a tanulók teszik rendbe a termeiket, ezt az igazgató is elismerte, számolt be az esetről az RTL Híradó. A diákokat intézményi és szülőkkel való egyeztetés után vonták be a munkába.

A Független Diákparlament szerint a probléma nem egyedi, sok iskolában hetekig, hónapokig is eltart ez az állapot, legfőképpen azért, mert az alacsony bérek miatt a takarítók inkább magáncégeknél vállalnak munkát.

A Klebelsberg Központ azt írta, hozzájuk nem érkezett semmilyen bejelentés takarítási problémák miatt.