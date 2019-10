Borkaival egyidőben Budapesten járt a hozzá köthető repülő

A 444 egyik olvasója vette észre hétfőn, hogy amikor Borkai Zsolt győri polgármestert „rapportra hívták” a Fideszhez, Budapestre repült a hozzá köthető HA-CIZ lajstromú Cessna T182T Skylane TC típusú repülő is Győrből, erről a Flightradar adatai tanúskodnak. Az információt mi is ellenőriztük, a repülőkkel foglalkozó oldal adatai alapján a gép 11 óra 30 perckor landolt a fővárosban és este háromnegyed 9-kor is még ott tartózkodott.

Borkaival Kövér László, a Fidesz választmányának elnöke és Kubatov Gábor alelnök konzultált, méghozzá a külföldön tartózkodó Orbán Viktor kérésére. A szexbotrányba keveredett Borkai bejelentette, hogy kedden délelőtt sajtótájékoztatót tart, a Magyar Nemzet szerint azért, hogy bejelentse távozását a Fideszből.

A győri polgármester által is vezetett Cessna kisgépről korábban megírtuk, hogy az a Immobilien Trade Center Kft.-é, azé a cégé, amely 2012-ben eladta a Győr mellett terjeszkedő Audinak az ipari park szomszédságában lévő, korábban az önkormányzat tulajdonában álló szántóföldeket, hogy a német autógyártó ott logisztikai központot létesíthessen. Az Immobilien Trace Center Kft. tulajdonosa egy luxemburgi offshore, ez utóbbi irányító posztjait a Borkai szexvideóján feltűnő Rákosfalvy Zoltán és a polgármesterrel szintén bensőséges kapcsolatot ápoló milliárdos, Somogyi János tölti be.

Két magánrepülő is van Borkai barátai birtokában A szexbotrányba keveredő győri polgármester maga is vezette az egyik gépet, a fedélzetén az Audi vezérével és Szijjártó Péterrel.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter és Borkai Zsolt a HA-CIZ lajstromszámú Cessna előtt a péri repülőtéren, még 2014-ben. Fotó: MTI/Krizsán Csaba