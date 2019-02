Tévedés, hogy bárki gyárthat Rubik-kockát

A korábbi sajtóhírek ugyan ezt sugallták, nem igaz, hogy egy bírósági döntés értelmében mostantól bárki gyárthat és adhat el Rubik-kockát. A helyzet ennél jóval árnyaltabb.

Jogerősen is vesztett Rubik Ernő cége, nem állhat fenn védjegyoltalma a Rubik-kocka formája felett – írtuk február 13-án a Portfolio.hu cikkére hivatkozva. Bár az kétségtelen, hogy a Fővárosi Ítélőtábla helyben hagyta a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Fővárosi Törvényszék törlő határozatát a Rubik-kocka formáját és fekete-fehér kialakításának oltalmát (ez a 715571 lajstromszámú nemzetközi védjegy) illetően, ugyanakkor ez a döntés koránt sem jelenti azt, hogy mostantól bárki gyárthat és adhat el Rubik-kockát.

Az ügyben megkerestük a Rubik Brand és a Rubik stúdió kizárólagos magyarországi gyártóját és disztribútorát, az Artrade Kft-t, amelytől megtudtuk, hogy a Főváros ítélőtábla döntése több okból sem befolyásolja a Rubik-kocka védjegyoltalmát és szerzői jogi védelmét.

Fellépnek a hamisítók ellen

Kovács János, a cég ügyvezető igazgatója a 24.hu kérdésére azt írta, ez a bírósági döntés lényegében senkit semmire nem jogosít fel:

Rubik Kockát kizárólag Rubik Brand Ltd. és Rubik Studio Kft. jóváhagyásával lehet gyártani és forgalmazni, Magyarországon kizárólagosan Artrade Kft. képviseli a Rubik Brandet. Csak mi gyárthatjuk és forgalmazhatjuk a Rubik termékeket, a boltokban található Rubik termékeket a kereskedők tőlünk vásárolják.

Az ügyvezető szerint fenti szabadalom törlése tehát a legkevésbé sem jelenti, hogy mostantól bárki gyárthatna Rubik-kockát, csupán jogi vitákra ad alkalmat. A cég természetesen minden esetben fellép a hamisítókkal szemben. Nézzük most a kérdés részleteit az Artrade Kft. által megfogalmazott nyilatkozat szerint.

Fontos fegyvertény

Egyrészt létezik egy Európai Uniós védjegy (000162784 lajstromszámmal), ami szintén a Rubik-kocka formáját és fekete-fehér kialakítását oltalmazza, és mivel ezen védjegy érvénytelenítéséről még nincs jogerős döntés, így továbbra is érvényesnek tekinthető, az egész Unióra nézve, amibe természetesen Magyarország is beletartozik.

Ennél is fontosabb fegyvertény, hogy az említett döntés csak a Rubik-kocka formájára és fekete-fehér kialakítására vonatkozik, ugyanakkor a jogtulajdonos számos olyan Európai Uniós, nemzetközi és nemzeti védjegy jogosultja, ami a Rubik-kocka formáját és a mindenki által ismert, jellegzetes színes kialakítást oltalmazza.

A színes térbeli védjegyeket illetően egyetlen országban sem született még olyan hatósági vagy bírósági döntés, ami ezeket a védjegyeket érvénytelenítette vagy törölte volna, ami azt jelenti, hogy a Rubik-kockák gyártása és értékesítése a jogtulajdonos engedélye nélkül nem történhet meg.

Továbbra is oltalom alatt

Érdemes azzal is tisztában lenni, hogy az ítélőtáblai döntés csak a védjegy magyarországi részét érinti, így más országokban a nemzetközi védjegy érvényes és érvényesíthető. Arról nem is beszélve, hogy a Rubik-kocka szerzői jogi védelmét már számos EU tagállam bírósága elismerte, ami azt is jelenti, hogy a kocka Magyarországon is szerzői műnek, szerzői jog által védettnek tekinthető.

Mindezeket figyelembe véve elmondható, hogy a Rubik-kocka továbbra is védjegyoltalom és szerzői jogi védelem alatt áll Magyarországon (is), éppen ezért hasonló kockák gyártása és értékesítése a jogtulajdonos engedélye nélkül a jogszabályok megsértését jelentené.

Kiemelt kép: Balázs Attila / MTI