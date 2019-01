Visszavonult Orbán Viktor egyik főtanácsadója

Amint egy alkalmazott elkezd túlórázni, a hatékonysága fordítottan arányosan csökken. A Ford egy évszázaddal ezelőtt pontosan ezért vezette be elsőként a 8 órás munkanapot. A túlhajszoltság ráadásul rámehet az egészségre is, Japánban külön szó is van arra, ha valaki halálra dolgozza magát.