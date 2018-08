Elkészült a visszatérő Vona Gábor első videója

Szerdán megjelent Vona Gábor ex-politikus első olyan videója, amelyet már kezdő vloggerként készített. Amint arról beszámoltunk, a Jobbik volt elnöke visszavonul a politikától, PR-céget alapított, emellett pedig videós blogoldalt (vlogot) indít.

A videóban, amelyben keverednek a politikai kampányfilmek és a videós újságírás elemei, arról értekezik, hogy mit jelent a demokrácia, hogyan éreznek a magyarok a demokrácia iránt és hogyan lehet a mostani, Fidesz által teremtett rossz helyzetből továbblépni.

A közel 5 és fél perces filmben a volt politikus Budapest utcáin autózik, miközben elmondja a saját gondolatait, illetve megkérdez néhány járókelőt is.

Vona szerint a magyaroknak nincs igénye a demokráciára, de elfogadják, hogy abban élnek. Azt kell elősegíteni, hogy megértsék, még ha nem is tökéletes a demokrácia, annál jobbat még nem találtak ki. Időt szakít a Fidesz ostorozására is: Vona Gábor eljátszik a gondolattal, hogy ha Jézus most visszatérne a földre és megnézné, hogy a kereszténység nevében mit művelnek a kormánypártok, biztosan rosszul érezné magát.

Vona Gábor rajongóinak a jelek szerint tetszik az új irány, a Facebookon két óra alatt több mint 1500 lájkot kapott és 21 ezerszer tekintették meg a videót.