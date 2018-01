Még nem áll készen a választáshoz szükséges informatikai rendszer

Új biztonsági elemet vezettek be, de nem volt zökkenőmentes a főpróba.

Kevesebb, mint három hónappal az országgyűlési választás előtt több hibát is észleltek a lebonyolításhoz szükséges informatikai rendszerben – tudta meg a Magyar Nemzet.

A Nemzeti Választási Iroda vezetője, Pálffy Ilona csütörtökön sajtótájékoztatón jelentette be, hogy felkészülten várják a választást, de beszélt arról is, hogy az informatikai háttértámogatás nem elengedhetetlen az eredmény megállapításához, amit továbbra is papíron végeznek a választási bizottságok.

A választáshoz szükséges informatikai alkalmazásokat az illetékes önkormányzati dolgozók már csak egy közbeiktatott pluszfelületen, a választási kapun keresztül érhetik el, amit a biztonság növelése miatt vezettek be. Ennek az országos főpróbáját múlt csütörtökön tartották, de a lap értesvülése szerint országszerte jeleztek problémákat. Voltak, akik már a választási kapun sem tudtak belépni, másoknak a felületről megnyíló alkalmazások elérésével voltak gondjaik, amik miatt nem tudták elvégezni a próbafeladatokat.

Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke azt mondta, ennyire rövid idővel a választások előtt már működni szokott a rendszer. Azt még nem tudni, hogy a probléma mennyire akadályozhatja a választások lebonyolítását, de minden késésben van, a jegyzőknek szánt országos értekezlet időpontját is eltolták – mondta. A budaörsi jegyző szerint azonban nincs ok az aggodalomra, az elmúlt húsz évben még soha nem működött tökéletesen az informatika a választások előtt ennyi idővel.

A Nemzeti Választási Iroda szerint elég lesz a fennmaradó idő a hibák kiküszöbölésére, a választási kaput pedig nem iktatják ki, mert az informatikai biztonság fokozására a nemzetközi tapasztalatok alapján mindenképpen szükség van. A főpróbát eredményesnek ítélték, de elismerték, hogy további finomhangolások és hibajavítások szükségesek.