MNB-figyelmeztetés: ráfázhat az olcsónak tűnő finteches számlákra

Kockázatok merülhetnek fel egyes határon átnyúló elektronikus számla- és kártyaszolgáltatásoknál.

Bár a határon átnyúló fintech cégekkel szembeni felügyelet eszközei korlátozottak, a Magyar Nemzeti Bank mégis határozottan fel fog lépni, amennyiben továbbra is rendszeres jogsértéseket, tájékoztatási vagy egyéb hiányosságokat tapasztal.

Magyarországon egyre több pénzügyi technológiai társaság nyújt – gyakorta a klasszikus bankokhoz képest kedvezőbb feltételekkel – ingyenes számlavezetési, készpénz-átutalási és ATM-es pénzfelvételi, devizaváltási, illetve különböző bankkártyás szolgáltatásokat.

A hazai ügyfelek közt a nagy-britanniai központú Revolut, a szintén brit TransferWise, illetve a luxembourgi PayPal vált mostanáig a legnépszerűbbé.

Hétvégi felár, hirtelen emelkedő díjak

A jegybankhoz érkezett ügyféljelzések és sajtóhírek szerint egyes fintech cégeknél előfordul, hogy:

bizonytalan időre – de akár több hónapra is – indoklás nélkül zárolják az ügyfél számláját, és dokumentumokat kérnek be a blokkolás feloldására.

Több szolgáltató honlapján hiányoznak vagy csak töredékesek az elektronikus felhasználói felületeken a magyar nyelvű tájékoztatások.

Nincs élőhangos – vagy akár Magyarországon személyesen is felkereshető – ügyfélszolgálat. Olykor csak chatbotokkal lehet angol nyelven kommunikálni.

Voltak olyan ügyfélpanaszok is, hogy az elégtelen tájékoztatás miatt nem értesültek például arról, hogy az adott szolgáltatónál „felárasak” a hétvégi tranzakciók, vagy hogy hirtelen megdrágulnak a kártyatranzakciós díjak. De az is előfordult, hogy néhány országban nem fogadták el a fintech cég kártyáját. Probléma az is, hogy a panaszokra lassan vagy egyáltalán nem válaszolnak.

Vészhelyzet esetén léphet csak a jegybank

A határon átnyúló szolgáltatók megbízhatósági és fogyasztóvédelmi felügyeletét az uniós jogszabályok alapján a fintech társaságok anyaországa szerinti pénzügyi felügyelet látja el. Az MNB-nek „fogadó országbeli” felügyeletként csak korlátozott fogyasztóvédelmi jogosítványai vannak működésükre.

Jó dolog a Revolut, amíg nem kell futni a pénzünk után A Revolut kedvező feltételeinek van árnyoldala, ami ugyan nem sok ügyfelet érint, de ha megtörténik a baj, akkor nem nagyon lehet mit tenni.

A magyar jegybank így elsődlegesen az anyaországbeli felügyeletnél kezdeményezhet intézkedést. Az MNB azonnali vészhelyzet esetén csak akkor hozhat arányos ideiglenes intézkedést, ha a határon átnyúló fintech szolgáltató az ügyfeleik kollektív érdekét súlyosan sértve szegné meg a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényt.

Fontos tudni, hogy a pénzügyi technológiai társaságok ügyfélszámláin lévő pénzekre nem terjed ki az Országos Betétbiztosítási Alap (vagy bármilyen egyéb magyarországi garanciaalap) védelme.

Továbbá az elektronikuspénz-kibocsátó és pénzforgalmi intézmények nem tagjai a saját anyaországuk szerinti betétgarancia rendszernek sem. Ezek esetében az ügyfélpénzek visszafizetése így kizárólag saját szabályszerű működésükön múlik, azt tehát nem harmadik fél biztosítja.

Uniós előírás például számukra, hogy az ügyfélpénzekkel nem rendelkezhetnek sajátjukként, azt hitelintézetek letéti számláin vagy alacsony kockázatú eszközökben kell tartaniuk, illetve akár garanciával, kezesi biztosítással fedezniük.

Ha mégis beüt a baj

Jogvita esetén egy magyarországi ügyfél közvetlenül az adott társasághoz fordulhat panaszával. Ha a társaság válasza nem megfelelő, 6 hónapon belül az annak székhelye szerinti vitarendezési fórumhoz – Nagy-Britanniában így a Financial Ombudsman Serviceshez – fordulhat. Az ügyfélszámlával kapcsolatos tranzakciókkal kapcsolatos panasz a brit pénzügyi fogyasztóvédelmi felügyelethez, a Financial Conduct Authorityhez is beadható.

A magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező ügyfelek emellett igénybe vehetik az európai pénzügyi vitarendezési fórum, a FIN-Net eljárását is, amely kapcsán az MNB mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület lát el koordinátori szerepet.