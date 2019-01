Ha este hatig nem kapja meg a nyugdíját, már ne nagyon reménykedjen

A nyugdíjak késése kapcsán a Magyar Államkincstár azt írta közleményében, hogy

A bankszámlára érkező nyugdíjakat tehát az érintettek a mai nap folyamán megkapják.

Kaptunk is már olyan olvasói jelzést, hogy például az OTP-nél már utalják a nyugdíjakat, negyed öt körül pittyegtek már a banki sms-ek, ami jó hír. Igen ám, de az a jó pár nyugdíjas, akit megkértünk, jelezze, ha megérkezik hozzájuk az utalás, mind azt válaszolta, hogy háromnegyed négykor és utána is, hogy még mindig semmi. És köztük is van az említett bank ügyfele.

Ahogy telt az idő, egyre többen vélték úgy, hogy pénteken már nem érkezik meg a pénzük, ha eddig nem kapták meg.

Utánakérdeztünk, valóban így van-e.

Banki információink szerint

a Bankközi Klíring Rendszer (GIRO) a hozzá a MÁK-tól délután négyig beérkező adatokat tudja továbbítani, négykor ugyanis zárnak.

Amit a GIRO négykor átküld a bankoknak, azt a bankok öt körül tudják továbbítani a számlákra, így

legkésőbb este hat körül érkezhetnek még nyugdíjak is.

Forrásunk szerint bár az adatok folyamatosan érkeznek a bankokhoz, egyáltalán nem biztos, hogy minden nyugdíjas még pénteken megkapja a pénzét, akinek utalással kell kapnia.

Szóval minden bizonnyal lesznek, akiknek majd csak hétfőn érkezik meg az ellátásuk.

Akiknek a postás viszi majd ki a nyugdíjat, azoknál viszont nem várható késés:

Kiemelt kép: Balázs Attila / MTI