FBSZ: Senki ne lepődjön meg, ha bezárt benzinkutakat talál

Az FBSZ MTI-közleményében emlékeztetett, az Energiaügyi Minisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a Független Benzinkutak Szövetsége között megállapodás jött létre a választások előtti héten, amelynek értelmében

a benzinkutak vállalták, hogy legalább a választások napjáig fenntartják a „törvénysértő intézkedések” miatti veszteséges működésüket,

az NGM pedig a 2022-es ársapka idején alkalmazott módszer és mérték szerinti támogatást nyújt a veszteségek csökkentésére.

A leköszönő kormányzat azonban mindezidáig semmit nem teljesített ebből, ennek következtében a benzinkutak működtetése súlyos, elviselhetetlen mértékű veszteséget okoz, amit még tetéz a továbbra is elvárt extrém magas különadó, amely az üzemanyagszektort sújtja – közölték.

Kénytelenek vagyunk tehát figyelmeztetni kedves vevőinket, hogy ezt nem tudjuk tovább vállalni, kénytelen leszünk addig beszüntetni működésünket, amíg a helyzet nem rendeződik. Senki ne lepődjön meg, ha bezárt benzinkutakra talál. Ez nem a kutasok bűne, hanem egy ránk kényszerített felelőtlen akarat műve

– fogalmaztak.

A szervezet arra kérte a leköszönő kormányt, hogy tartsa be ígéreteit, és rendezze a kérdést, mert ez még „rá tartozik”. Az alakuló új kormányt pedig arra kérték, hogy hallgassa meg érveiket, javaslataikat, és építsenek közösen igazságos, működő és hosszú távon is fenntartható rendszert.