független benzinkutak szövetségefbszbenzinkúttankolás
Gazdaság

FBSZ: Senki ne lepődjön meg, ha bezárt benzinkutakat talál

Az FBSZ szerint a kisbenzinkutaknál kétséges, hogy nyitva tudnak-e még lenni.
Mohos Márton / 24.hu
Az FBSZ szerint a kisbenzinkutaknál kétséges, hogy nyitva tudnak-e még lenni.
24.hu
2026. 04. 20. 12:29
Az FBSZ szerint a kisbenzinkutaknál kétséges, hogy nyitva tudnak-e még lenni.
Mohos Márton / 24.hu
Az FBSZ szerint a kisbenzinkutaknál kétséges, hogy nyitva tudnak-e még lenni.
Üzemanyag-ellátási zavarokra figyelmeztetett a kisbenzinkutakat képviselő Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) hétfőn. A szervezet szerint a kutak fenntartása a különadók és az ellátási nehézségek miatt ellehetetlenült, a családi tartalékok elfogytak.

Az FBSZ MTI-közleményében emlékeztetett, az Energiaügyi Minisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a Független Benzinkutak Szövetsége között megállapodás jött létre a választások előtti héten, amelynek értelmében

  • a benzinkutak vállalták, hogy legalább a választások napjáig fenntartják a „törvénysértő intézkedések” miatti veszteséges működésüket,
  • az NGM pedig a 2022-es ársapka idején alkalmazott módszer és mérték szerinti támogatást nyújt a veszteségek csökkentésére.

A leköszönő kormányzat azonban mindezidáig semmit nem teljesített ebből, ennek következtében a benzinkutak működtetése súlyos, elviselhetetlen mértékű veszteséget okoz, amit még tetéz a továbbra is elvárt extrém magas különadó, amely az üzemanyagszektort sújtja – közölték.

Kénytelenek vagyunk tehát figyelmeztetni kedves vevőinket, hogy ezt nem tudjuk tovább vállalni, kénytelen leszünk addig beszüntetni működésünket, amíg a helyzet nem rendeződik. Senki ne lepődjön meg, ha bezárt benzinkutakra talál. Ez nem a kutasok bűne, hanem egy ránk kényszerített felelőtlen akarat műve

– fogalmaztak.

A szervezet arra kérte a leköszönő kormányt, hogy tartsa be ígéreteit, és rendezze a kérdést, mert ez még „rá tartozik”. Az alakuló új kormányt pedig arra kérték, hogy hallgassa meg érveiket, javaslataikat, és építsenek közösen igazságos, működő és hosszú távon is fenntartható rendszert.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik