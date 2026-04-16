Microsoft-botrány: Tiborcz István testvére volt a bírálóbizottság elnöke

A HVG csütörtöki cikke szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megerősítette: a vitatott Microsoft-licencbeszerzéseknél Tiborcz Péter Sándor, Tiborcz István testvére a bírálóbizottság elnökeként járt el. Ezeknél a közbeszerzéseknél később az OLAF szabálytalanságokat tárt fel, amelyek nyomán összesen 3,3 milliárd forintnyi uniós támogatást kellett visszafizetni. A NAV korábban még megtagadta annak közlését, ki vezette a bírálóbizottságot, végül azonban – adatvédelmi hatósági megkeresés után – elismerte Tiborcz Péter Sándor szerepét.

Mi az a Microsoft-botrány?

A közbeszerzések hátterében egy, már 2019-ben kirobbant nemzetközi botrány áll: az amerikai tőzsdefelügyelet és az az amerikai igazságügyi minisztérium szerint a Microsoft magyarországi licenceit közvetítőcégek értékesítették túlárazva állami szerveknek, miközben a Microsofttól kapott jelentős kedvezményeket nem érvényesítették teljes egészében.

Az OLAF és az amerikai hatóságok gyanúja szerint a közvetítőknél maradó extraprofit egy részét korrupciós célokra használhatták fel. Az érintett intézmények között volt a NAV, a Belügyminisztérium, az ORFK és a NISZ is.

Ezt mondja most Tiborcz Péter

Tiborcz Péter a HVG-nek azt nyilatkozta, hogy a bírálóbizottság nem hozott végső döntéseket, felettük több döntési szint is volt, és az eljárás akkor már folyamatban volt, amikor ő bekapcsolódott. Állítása szerint az ügyészség csak tanúként hallgatta meg, gyanúsítottként nem szerepel az eljárásban.

A magyar ügyészség közlése szerint az ügyben különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt két személyt már kihallgattak gyanúsítottként, ugyanakkor korrupciós bűncselekmény megalapozott gyanúja nem merült fel. Az érintettek kilétét nem hozták nyilvánosságra, a nyomozás jelenleg is folyamatban van. A NAV és az egyik érintett cég jogutódja, a 4iG belső vizsgálata szerint nem történt szabálysértés.

További részletek a HVG cikkében.