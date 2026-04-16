Gazdaság

Microsoft-botrány: Tiborcz István testvére volt a bírálóbizottság elnöke

admin D. Kovács Ildikó
2026. 04. 16. 09:06
A HVG értesülései szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál Tiborcz Péter Sándor, a miniszterelnök vejének testvére is részt vett azoknak a Microsoft-közbeszerzéseknek az elbírálásában, amelyeknél később az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) szabálytalanságokat állapított meg, és amelyek miatt Magyarországnak milliárdokat kellett visszafizetnie az uniós költségvetésbe.

A HVG csütörtöki cikke szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megerősítette: a vitatott Microsoft-licencbeszerzéseknél Tiborcz Péter Sándor, Tiborcz István testvére a bírálóbizottság elnökeként járt el. Ezeknél a közbeszerzéseknél később az OLAF szabálytalanságokat tárt fel, amelyek nyomán összesen 3,3 milliárd forintnyi uniós támogatást kellett visszafizetni. A NAV korábban még megtagadta annak közlését, ki vezette a bírálóbizottságot, végül azonban – adatvédelmi hatósági megkeresés után – elismerte Tiborcz Péter Sándor szerepét.

Mi az a Microsoft-botrány?

A közbeszerzések hátterében egy, már 2019-ben kirobbant nemzetközi botrány áll: az amerikai tőzsdefelügyelet és az az amerikai igazságügyi minisztérium szerint a Microsoft magyarországi licenceit közvetítőcégek értékesítették túlárazva állami szerveknek, miközben a Microsofttól kapott jelentős kedvezményeket nem érvényesítették teljes egészében.

Az OLAF és az amerikai hatóságok gyanúja szerint a közvetítőknél maradó extraprofit egy részét korrupciós célokra használhatták fel. Az érintett intézmények között volt a NAV, a Belügyminisztérium, az ORFK és a NISZ is.

Ezt mondja most Tiborcz Péter

Tiborcz Péter a HVG-nek azt nyilatkozta, hogy a bírálóbizottság nem hozott végső döntéseket, felettük több döntési szint is volt, és az eljárás akkor már folyamatban volt, amikor ő bekapcsolódott. Állítása szerint az ügyészség csak tanúként hallgatta meg, gyanúsítottként nem szerepel az eljárásban.

A magyar ügyészség közlése szerint az ügyben különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt két személyt már kihallgattak gyanúsítottként, ugyanakkor korrupciós bűncselekmény megalapozott gyanúja nem merült fel. Az érintettek kilétét nem hozták nyilvánosságra, a nyomozás jelenleg is folyamatban van. A NAV és az egyik érintett cég jogutódja, a 4iG belső vizsgálata szerint nem történt szabálysértés.

További részletek a HVG cikkében.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Csak az okos lány tudja tökéletesen megoldani ezt a kvízt a Magyar népmesékből
„Mit akarsz? Fogd be a pofádat” – üvöltötte Vinícius realos csapattársának
Kovács Gergely: Így utólag, persze nem kellett volna elindulnunk a választáson
Újraszámolták: még mindig a Tisza jelöltje áll nyerésre Keszthelyen
Pócs János: A Fideszben nincs más, aki főnixmadárként a semmiből képes felemelkedni, csak Orbán Viktor
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik