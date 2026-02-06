bontástiborcz istvántévészékháztőzsdepalota
Gazdaság

Romhalmazzá vált a Tőzsdepalota, most egy Tiborcz Istvánhoz köthető cég kezdheti az átalakítást

Elek Aladár / 24.hu
A volt MTV Székház és Tőzsdepalota 2025. január. 23-án.
24.hu
2026. 02. 06. 11:28
Elek Aladár / 24.hu
A volt MTV Székház és Tőzsdepalota 2025. január. 23-án.
Napokon belül elkezdődhet az egykori Tőzsdepalota átépítése – pontosabban először a bontás. A tévészékházként is ismert emblematikus épületet jelenleg egy Tiborcz Istvánhoz köthető cég birtokolja. Azt még nem árulták el, hogy milyen célból és pontosan milyen átalakításon esik át az ingatlan, de a tervező már megvan.

Rendeződni látszik a főváros egyik meghatározó épületének, az egykori Tőzsdepalotának a sorsa, értesüléseink szerint ugyanis a közeli napokban megindul a Szabadság téri, valaha tévészékházként funkcionáló ingatlan átépítése. A tervek – amelyeket információnk szerint Zoboki Gábor irodájára bíztak – részben már elkészültek, így indulhatnak a bontási munkálatok az épületen belül.

Úgy tudjuk, hogy a legsürgetőbb feladat az életveszélyes rá- és beépítések megszüntetése. A közel húsz éve üresen álló épület ugyanis szinte romhalmazzá vált, ami miatt a belépő munkások is veszélynek vannak kitéve.

Hegedüs Róbert / MTI Zoboki Gábor építész az Oszakai Világkiállításra készülő Magyar Pavilon koncepcióját bemutató sajtótájékoztatón a Magyar Zene Házában 2024. február 24-én.

A Tőzsdepalotát 2024 decemberében szerezte meg a Liberty Alpha Ingatlanbefektető Kft.-n keresztül a Diorit Magántőkealap. Az utóbbi az egyik olyan, 50 milliárd forintos magántőkealap, amelybe főképpen az állami Magyar Fejlesztési Bank Zrt. fektetett be a gazdaság erősítése ürügyén.

A magántőkealapok tulajdonosai rejtve vannak a nyilvánosság elől, annyi tudható, hogy a Gránit Alapkezelő kezeli, ezt pedig főtulajdonosa, a Gránit Bank miatt Tiborcz István érdekszférájának tekintik. (A BDPST-csoport azzal szokta hárítani az ingatlan Tiborcz-birodalomba sorolását, hogy „az önálló szakmai menedzsment irányítása alatt álló Gránit Alapkezelő által menedzselt magántőkealap által tulajdonolt cég vásárolta meg az ingatlant”.)

70–80 milliárdba kerülhet az átépítés

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Agyba-főbe vert egy testvérpár és egy nő egy férfit az Örs vezér téri HÉV-végállomáson – videó
A Nagy Ő: több szereplőt is meglepett, hogy nem Kiara Lord nyerte meg az erotikus feladatot
Orbán a Kossuth rádióban: nem tudjuk, mikor jön Trump!
Lázár János: Miért fontos a sajtónak a bűnözők joga ennyire?
A washingtoni Trump-Orbán találkozón balról jobbra: J. D. Vance amerikai alelnök, Orbán Viktor magyar miniszterelnök, Donald Trump amerikai elnök, Marco Rubio, amerikai külügyminiszter.
VSquare: Marco Rubio még februárban Magyarországra jöhet
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik