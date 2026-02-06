Romhalmazzá vált a Tőzsdepalota, most egy Tiborcz Istvánhoz köthető cég kezdheti az átalakítást

Rendeződni látszik a főváros egyik meghatározó épületének, az egykori Tőzsdepalotának a sorsa, értesüléseink szerint ugyanis a közeli napokban megindul a Szabadság téri, valaha tévészékházként funkcionáló ingatlan átépítése. A tervek – amelyeket információnk szerint Zoboki Gábor irodájára bíztak – részben már elkészültek, így indulhatnak a bontási munkálatok az épületen belül.

Úgy tudjuk, hogy a legsürgetőbb feladat az életveszélyes rá- és beépítések megszüntetése. A közel húsz éve üresen álló épület ugyanis szinte romhalmazzá vált, ami miatt a belépő munkások is veszélynek vannak kitéve.

A Tőzsdepalotát 2024 decemberében szerezte meg a Liberty Alpha Ingatlanbefektető Kft.-n keresztül a Diorit Magántőkealap. Az utóbbi az egyik olyan, 50 milliárd forintos magántőkealap, amelybe főképpen az állami Magyar Fejlesztési Bank Zrt. fektetett be a gazdaság erősítése ürügyén.

A magántőkealapok tulajdonosai rejtve vannak a nyilvánosság elől, annyi tudható, hogy a Gránit Alapkezelő kezeli, ezt pedig főtulajdonosa, a Gránit Bank miatt Tiborcz István érdekszférájának tekintik. (A BDPST-csoport azzal szokta hárítani az ingatlan Tiborcz-birodalomba sorolását, hogy „az önálló szakmai menedzsment irányítása alatt álló Gránit Alapkezelő által menedzselt magántőkealap által tulajdonolt cég vásárolta meg az ingatlant”.)

70–80 milliárdba kerülhet az átépítés