Megbecsült dolgozók nélkül nincs jól működő ország: szakszervezeti követeléscsomag 10 pontban

A MASZSZ szerint egyre szélesebb körben terjed a közösségi médiában és egyéb internetes felületeken a szakszervezet napokban indított országos petíciókampánya, amellyel a szövetség a dolgozókat leginkább sújtó 10 problémára hívja fel a figyelmet. A MASZSZ az online aláírható tiltakozó akciót nyíltan az országgyűlési választások elé időzítette. A munkavállalók érdekében megfogalmazott követelésekből a szövetség összeállította – pontosabban megújította a már évek óta létező – Fehér Könyvet, amelyet szakmai egyeztetésre elküld a politikai pártoknak is. A digitális könyvben olvasható problémák szűkebb változata az a 10 fontos követelés, amelyet a szövetség petícióként terjeszt az interneten, azzal a céllal, hogy aláírással minél többen támogassák a munkavállalókat sújtó problémák elleni tiltakozást és a megoldások érdemi egyeztetésének a kikényszerítését a mindenkori hatalommal szemben.

A dolgozókat kell előtérbe helyezni

Mostanra a politikusok a kormánnyal közösen olyan szabályokat dolgoztak ki, amelyek a munkáltatóknak szinte mindent megengednek, a munkavállalóknak pedig szinte semmit – mondja a kampányban való részvételre buzdító kisfilmjében is Zlati Róbert. A MASZSZ elnöke megjegyzi, hogy a multik már most nyomulnak a miniszterelnök-jelölteknél, hogy az új kormány minél többet engedjen meg nekik. Márpedig megbecsült dolgozók nélkül nincs jól működő ország – idézi szintén a kampány egyik fontos szlogenjét a szakszervezet elnöke. Ahhoz, hogy a döntéshozók komolyan vegyék a munkavállalók problémáit és az őket képviselő szakszervezetek követeléseit, a tömeg ereje is kell. Éppen ezért, a szövetség reményei szerint, mire az új kormány feláll, s megkezdi működését, a petícióként indított követeléscsomag mögött olyan széleskörű társadalmi összefogás szerveződik, amelyet nem hagyhat figyelmen kívül egyetlen hatalom sem. A MASZSZ ezzel az erős háttérrel fog majd az új illetékes miniszternél kopogtatni, s valóban érdemi egyeztetést, tárgyalást, folyamatos együttműködést kezdeményezni.

A szövetség a politikusokat sem hagyja ki saját kampányából: a meghatározó pártok – DK, Fidesz, Mi Hazánk, MKKP, MSZP, Tisza – képviselőjét levélben hívja a munkavállalói követelések személyes ismertetésére.

Az elnök felkér minden munkavállalót, szimpatizánst, az ügyért tenni akaró személyt vagy szervezetet, hogy a petíció online aláírásával támogassa a kezdeményezést.

A szakszervezet 10 pontos követelése a dolgozók érdekében

A petíció oldalán az alábbi 10 pontos követelést fogalmazta meg a legnagyobb szakszervezeti szövetség:

tisztes megélhetést minden munkahelyen!

A minimálbér érje el a magyarországi átlagkereset felét, és ne legyen megélhetési kényszer a túlóra, a másodállás, a „mellékes”!

Tervezhető béreket, tervezhető életet!

A bónuszok ne helyettesítsék az alapbért: az egyoldalúan adható juttatások aránya legfeljebb a kereset 15 százaléka legyen, a többi épüljön be az alapbérbe!

Egyenlő értékű munkáért egyenlő bért!

Szűnjön meg a bértitok, hogy ugyanazért a munkáért ugyanaz a bér és juttatási csomag járjon mindenkinek!

Nem azért élünk, hogy dolgozzunk!

Legfeljebb 2 hónapos munkaidőkeret bevezetésére legyen lehetőségük a cégeknek! Mindenkinek járjon minimum két nap összefüggő heti pihenőidő, minden körülmények között.

Mondjunk nemet a kiszolgáltatott foglalkoztatásra!

A „rugalmas” foglalkoztatás ne jelentsen kiszolgáltatottságot: a kölcsönzött dolgozók bére és juttatása legyen ugyanaz, mint az azonos munkát végző állományban lévőké!

Nulla munkahelyi halálesetet!

Erős munkavédelem kell! A halálos munkahelyi balesetek száma csökkenjen nullára — több ellenőrzést, erősebb intézményeket, valódi következményeket követelünk!

A törvényszegők ne kapjanak közpénzt!

Öt évig ne kaphassanak állami támogatást és ne indulhassanak közbeszerzésen azok a cégek, amelyek sorozatosan megsértik a munkajogi, munkavédelmi és érdekképviseleti szabályokat!

Szabad szervezkedést!

Védjék jobban a szakszervezeti tisztségviselőket, és szűnjenek meg a sztrájkjog indokolatlan korlátozásai!

Ne legyen luxus a lakhatás!

A GDP 1 százalékát fordítsák a lakhatási válság enyhítésére, és induljon nagyszabású állami bérlakásépítési program!

Ne jelentsen nyomort a nyugdíjas lét!

A nyugdíjminimum érje el a mindenkori nettó minimálbér felét, és a nyugdíjemelés kövesse a bérek és árak alakulását is!

A petíciót itt lehet online aláírni.