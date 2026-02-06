Bútorwebshopos panaszoknak néztek utána, meglepő dolgokat tártak fel

A butor7 webáruház azzal hirdeti magát, hogy olcsó, de minőségi bútorokat kínál. Az AI értékelése szerint általánosságban pozitív visszajelzéseket kap a webáruház a vásárlóktól, és az oldalukon is ez látszik. Azonban úgy tűnik, más felületeken meg a panaszok gyűlnek. A butor7.hu webáruház körüli problémák hosszú ideje fennállnak, fogyasztói panaszokkal teli történetet vázolnak fel – írja az Euroastra.hu.

A cikk szerint az Adhoc Support fogyasztóvédelmi kezdeményezés göngyölítette fel az online bútoráruház ügyét, hátterét. Mint írták, 2018-as alapítása óta óta egyre több ember fejezte ki elégedetlenségét a bútorbolttal kapcsolatban különböző fórumokon és a közösségi médiában, elsősorban

késő kiszállítások,

sérült termékek,

kommunikációhiány,

visszatérítési nehézségek és

számos békéltetési ügy kapcsán. (A cikk szerint a butor7 nem működött együtt a Békéltető Testületekkel.)

Néhány panaszt ismertet is a fogyasztóvédelmi portál, 2021-ig visszamenőleg.

A cég feltérképezése során több fura körülményt találtak, például azt, hogy míg a butor7 webáruházat jelenleg (2025 május óta) működtető Furniture Quantum Kft. a cégjegyzék szerint a Raiffeisen Banknál vezeti a számláját, weboldalukon mégis azt írják, hogy MBH-s bankszámlaszámuk van. A fogyasztóvédő portál arra lett figyelmes, hogy a butor7 fizetési segédletén szereplő bankszámlaszám nem a Furniture Quantum Kft.-é, hanem a Polish Master Kft.-é. Ami azért elég fura. Miért adná meg egy cég egy másik cég számlaszámát, hogy ne neki, hanem a másik cégnek fizessenek a vevői?

A Polish Master Kft. pedig egy olyan cég, amely különös módon több korábbi butor7.hu-kapcsolatú vállalkozással is összefonódik (személyek, vezetők, adatok). Azt is írták, hogy szerintük (a gyűjtött adatok alapján) egy olyan, szorosan összefonódó cégekből álló hálózat rajzolódott ki, amely üzletszerűen és rendszerszinten mutat azonos, a fogyasztók számára hátrányos mintázatokat.

Az Adhoc Support azt is rögzítette, hogy csapata fogyasztóvédelmi közösségi kezdeményezés révén, hiteles adatbázisokból, valamint a károsultak beszámolóiból dolgozott. Számos weboldalon, így a kamuwebshopok.hu közösségében is számos panasz volt a butor7.hu-ra, de értékelésük szerint eddig (8 éven át), elsiklott a hatóságok figyelme az ügy összefüggéseinek vizsgálata felett. Ezekre az összefüggésekre világítanak rá cikkükben. Részletekért kattintson.