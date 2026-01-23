Jó hír: 3 ponton módosul a közszolgák évi 1 millió forintos otthontámogatása

A kormány Facebook-videóban jelentette be az újdonságokat. A jogszabályváltozás hamarosan a Magyar Közlönyben is megjelenhet.

A következőkben lehet változás a közeljövőben:

A munkáltatói kölcsönben részesülőkre is kiterjesztik az Otthontámogatást.

Ez azért fontos a portál szerint, mert az eddigi szabályozás szerint a otthontámogatás nem fordítható egyéb hitelkonstrukciók törlesztésére, így babaváró, személyi kölcsön, szabad felhasználású jelzáloghitel és munkáltatói kölcsön sem fizethető belőle, akkor sem, ha ezeket egyébként lakásvásárlásra fordították. Az utóbbi a jövőben kivétel lehet majd, de csak akkor, ha a hitelösszegből egy magyarországi lakóingatlant vásároltak meg.

Még többeket érinthet, hogy a 2026. január 1. előtt aláírt lakáshitel-szerződéseknél a bejelentési lehetőséget újranyitják, és 2026. február 15-ig lesz mód a bejelentésre.

Ez jó lehetőség azoknak, akik a jelenlegi szabály szerint is jogosultak a támogatásra, ám lemaradtak róla, valamint azoknak is eddig kell bejelenteniük az igényüket, akik a módosításoknak köszönhetően jogosulttá váltak rá.

Az évi nettó 1 millió forintos támogatásra jogosultak lesznek már az önkormányzati alkalmazásban álló tűzoltók, a hitoktatók, akik kizárólag megbízási vagy vállalkozási szerződés alapján látnak el kötelező feladatot az állam által hivatalosan elismert egyházaknál, illetve az országgyűlési képviselők munkáját segítő személyek is.

Mi az az Otthontámogatás?

A közszolgálati otthontámogatás egy akár 1 millió forint összegű, vissza nem térítendő támogatás, ami meglévő lakáscélú jelzáloghitel törlesztésére, illetve új lakáshitelhez önerőként használható fel.

Fő szabály szerint a támogatásra jogosultak

Valamennyi költségvetési szerv minden foglalkoztatottja, például a minisztériumok, kormányhivatalok, önkormányzatok alkalmazottai.

A legtöbb közfeladatot végző szervezet alkalmazottjai, a rendvédelmi, honvédelmi szervek dolgozói, az egészségügyi és szociális szféra dolgozói, az oktatási és kulturális intézmények munkatársai is.

A legtöbb közfeladatot végző szervezet alkalmazottjai, a rendvédelmi, honvédelmi szervek dolgozói, az egészségügyi és szociális szféra dolgozói, az oktatási és kulturális intézmények munkatársai is. Mind az állami, mind az egyházi és közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok fenntartásában működő intézmények dolgozói jogosultak, amelyek felsőoktatási, köznevelési, szakképzési, szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, kulturális, gyűjteményi, levéltári, közművelődési, karitatív vagy egészségügyi feladatot látnak el.

A támogatás megilleti a részmunkaidős foglalkoztatottakat is, az éves keretösszeg arányos részében. Valamint azok is jogosultak lesznek, akiknek már lejárt ugyan a próbaideje, de az adott adóév egészében még nem állt fenn a munkaviszonyuk. Ez esetben is arányosítják a támogatás összegét, és azok is kaphatnak támogatást, akik még kevesebb mint egy éve dolgoznak a jelenlegi munkahelyükön.

Kik nem jogosul Otthontámogatásra?