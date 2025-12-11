Megszületett a döntés a kivételes nyudíjemelésről és a nyugdíjminimumról

Egyelőre 2026-ban sem változik a teljes öregségi nyugdíj legkisebb összege, amely jövőre 19. éve változatlanul 28 500 forint lesz, hacsak nem kerül sor az összeg érdemi emelésére. Erre az emelésre lehetőséget ad a szociális törvény azon 2024-es módosítása, amely leválasztotta a nyugdíjminimumról számtalan szociális ellátás összegének meghatározását, bevezetve e célra a szociális vetítési alapot (amely továbbra is szintén a nagyon alacsony, 28 500 forint) – hívja fel a figyelmet Nyugdíjguru hírlevélben Farkas András nyugdíjszakértő.

A minimális nyugdíj 120 ezer forintra emelése a Tisza-párt nyugdíjjavaslatai között az első helyen szerepel.

Az árvaellátás minimális összege 2026-ban (négy éve változatlanul) 50 ezer forint marad.

Méltányossági lehetőségek

2026. január 1-jétől egyelőre változatlanul 140 ezer forint marad a kivételes nyugdíjemelés megállapíthatóságának jövedelmi korlátja.

Az egyszeri segély megállapíthatóságának jövedelmi korlátja is marad változatlan

egyedülálló kérelmező esetén 120 ezer forint,

a közeli hozzátartozójával közös háztartásban élő kérelmező esetén 100 ezer forint,

rendkívül indokolt esetben (csak a MÁK Központ engedélyezheti) 140 ezer forint.

Farkas András szerint ezeket a korátokat szükséges lenne emelni , hiszen már 700 ezer nyugdíjas él a jövedelmi szegénység és a társadalmi kirekesztődés kockázatával), másrészt a méltányossági ellátásokra (a kivételes nyudíjemelésre és az egyszeri segélyre) fordítható összegek érdemi növelésére is szükség lenne jövőre. Az emelés összege ugyanis jellemzően 3 000 és 8 000 forint között mozog havonta, ami beépül a nyugdíjba.

A keretösszeg azonban változatlanul szűkös, így a hétszázezer rászorulóból alig néhány ezren juthatnak támogatáshoz.

2026-ban

az egyszeri segélyre változatlanul csak 600 millió forint (évek óta nulla százalékos emelés),

a méltányossági nyugdíjemelésre 1 milliárd forint (nulla százalékos emelés) fordítható, miközben még a jelenlegi feltételek mellett is legalább 300 ezer nyugdíjas lehetne jogosult méltányossági emelésre vagy segélyre.

Összességében 2026-ban európai összehasonlításban Magyarország továbbra is az öregségi nyugdíjakra legkevesebbet költő tagállamok egyike marad: a teljes nyugdíjkasssza a jövő évre tervezett GDP mindössze 7,32%-át teszi ki, ami fájdalmas mértékben elmarad az Európai Unió 10,9%-os átlagától.