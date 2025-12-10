dolgozók bejelentésenav nyomtatvány
Megváltozik januártól az egyik leggyakrabban használt NAV-os nyomtatvány

Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2025. 12. 10. 15:00
Varga Jennifer / 24.hu
Az a nyomtatvány változik meg, amely a dolgozók NAV-os bejelentésére szolgál.

2026. január 1-jétől jelentős változás történik a foglalkoztatói adminisztrációban:

  • a jól ismert T1041-es jogviszony-bejelentő nyomtatvány átadja helyét a 08E adatlapnak

– hívta fel rá a figyelmet az RSM blogja.

Kiemelték, hogy az új elnevezés (08E) egyértelműen jelzi, hogy a biztosítotti jogviszony bejelentése szervesen kapcsolódik a 08-as járulékbevalláshoz. A 08E biztosítotti bejelentőlap időtálló lesz, így nem szükséges évről évre frissíteni.

Újdonság még, hogy a tartós megbízási jogviszonyoknál 2026-tól nem kell majd minden hónapban be- és kijelenteni az érintett személyeket, hanem elegendő egyszer, a foglalkoztatás megkezdése előtt megtenni a bejelentést. Ez a változás jelentős adminisztrációcsökkenést hozhat.

Az egyéni vállalkozói jogviszony kezdetét pedig már nem kell bejelenteni 08E nyomtatványon, mert a NAV ezt hivatalból intézi majd az Egyéni Vállalkozók Nyilvántartása alapján.

És számos más egyszerűsítést is hoz a bejelentésben jövőre az új nyomtatvány. Részletekért kattintson.

Arra is kitérnek, hogy a T1041 volt az egyik leggyakrabban használt NAV-nyomtatvány, hiszen évente mintegy 2,5 millió darabot töltöttek ki belőle a munkáltatók.

Írtunk arról is, hogy a NAV mit üzent a kivás vállalkozóknak. Aki adóval tartozik, annak lehet teendője.

