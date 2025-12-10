Jó hírt üzent meg a NAV a legkisebb vállalkozóknak, a teendőket is elmagyarázták

Több lépcsőben emelkedik az alanyi adómentesség (áfamentesség) éves bevételi korlátja – írta közleményében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). Ezt azt jelenti, hogy a jelenlegi évi 18 millió forintos felső határ

2026-ban 20 millió forintra,

2027-ben 22 millió forintra,

2028-ban pedig 24 millió forintra nő.

A mentességet újonnan választóknak december 31-ig kell nyilatkozniuk, amit a NAV szerint legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) tehetnek meg.

Az alanyi adómentesség nagy könnyebbség lehet a kisebb forgalmú vállalkozásoknak, hiszen nemcsak mentesülnek az áfa felszámítása és befizetése alól, hanem bevallást sem kell beadniuk, így az adóterhek mellett jelentősen csökkennek az adminisztrációs terhek is, és egyszerűbbé válik a működés

– fogalmazott a NAV.

A mozgástér növekedése mellett a több évre előre ütemezett emelés pedig kiszámítható keretrendszert is biztosít, amely lehetőséget teremt a növekedési stratégiák tudatos alakítására.

2026-ra akkor választható alanyi adómentesség, ha a vállalkozás 2025-ben és várhatóan 2026-ban sem lépi át a 20 millió forintos bevételi határt. Aki 2026 év közben kezdi meg működését, arra természetesen időarányosan vonatkozik a keret.

A mentességet az is választhatja, aki 2024-ben ugyan meghaladta a korábbi 12 milliós értékhatárt vagy 2025-ben a 18 milliós értékhatárt, de az új, 20 millió forintos határt 2025-ben nem lépte át, és várhatóan 2026-ban sem fogja.

A feltételeknek megfelelő, már most alanyi mentes, több mint 870 ezer kisvállalkozónak nincs teendője, az alanyi adómentességet újonnan választóknak pedig december 31-ig kell nyilatkozniuk a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV), amit legegyszerűbben az ONYA-ban tehetnek meg.

Az alanyi áfamentességi értékhatár lépcsőzetes emelése a kormány 80–90 milliárd forintos, kkv-s csomagjának, adócsökkentési programjának része, amiről a Niveus is írt véleményt. Ruszin Zsolt adószakértő az alanyi áfamentesség emelése kapcsán megjegyezte, hogy a KATA határértékének emeléséről nincs szó, ami szerinte súlyos adópolitikai következetlenség.