Holnap folytatódik az üzemanyagárak csökkenése

Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2025. 12. 10. 13:55
Mohos Márton / 24.hu

A holtankoljak.hu információi szerint csütörtökön mindkét üzemanyagtípus nagykereskedelmi ára csökken.

A benzin bruttó 2 forinttal, a gázolaj bruttó 3 forinttal lesz olcsóbb.

Ez azt jelenti, hogy 2025. december 11-én várhatóan

  • 564 forintba kerül majd átlagosan egy liter benzin,
  • míg a gázolajból egy litert 575 forintért vásárolhatunk meg.

Megállapítható, hogy jól alakulnak az elmúlt napok az autósok szempontjából.

A hónap első napján a 95-ös benzin átlagára még 572 forint volt literenként, vagyis holnaptól már nyolc forinttal tankolhatunk olcsóbban, mint december elején.

Hasonlóan változott a gázolaj ára is: december elsején 585 forintba került egy liter, azaz holnaptól már tíz forintot spórolhatunk literenként az elmúlt hétfőhöz képest, amennyiben dízelt tankolunk.

