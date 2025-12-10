Holnap folytatódik az üzemanyagárak csökkenése

A holtankoljak.hu információi szerint csütörtökön mindkét üzemanyagtípus nagykereskedelmi ára csökken.

A benzin bruttó 2 forinttal, a gázolaj bruttó 3 forinttal lesz olcsóbb.

Ez azt jelenti, hogy 2025. december 11-én várhatóan

564 forintba kerül majd átlagosan egy liter benzin,

míg a gázolajból egy litert 575 forintért vásárolhatunk meg.

Megállapítható, hogy jól alakulnak az elmúlt napok az autósok szempontjából.

A hónap első napján a 95-ös benzin átlagára még 572 forint volt literenként, vagyis holnaptól már nyolc forinttal tankolhatunk olcsóbban, mint december elején.

Hasonlóan változott a gázolaj ára is: december elsején 585 forintba került egy liter, azaz holnaptól már tíz forintot spórolhatunk literenként az elmúlt hétfőhöz képest, amennyiben dízelt tankolunk.