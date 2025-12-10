b+n magyarország kft.kefkertgondozáskártevőirtás
54 milliárdos tendert nyert el a B+N Magyarország Kft. a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságtól

2025. 12. 10. 11:36
A munka takarítás és kertgondozás valamint kártevőírtás, az ország egész területén.

A takarítás Mészáros Lőrinceként is emlegetett B+N Referencia Zrt. leánycége nyert el egy hatalmas megbízást – szúrta ki az Átlátszó.hu. A tulajdonában lévő, idén nyáron alapított B+N Magyarország Kft. lett ugyanis a győztes a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) 45 milliárd forintos tenderén.

A KEF-hez 1406 objektum tartozik jelenleg országosan, és több mint 2,5 millió négyzetmétert kell lefednie az új szolgáltatónak – feladatai lesznek a takarítás mellett a kertgondozás és a kártevő-mentesítés is. Olyan cégek nem jelentkezhettek, amelyek csak az egyik vagy másik tevékenységet végzik, illetve amelyek nem tudnak országos szolgáltatást nyújtani, így kisebb cégek nem rúghattak labdába.

A KEF többek között azzal indokolta a döntését (mármint, hogy csak egyben lehetett pályázni), hogy a „közbeszerzés tárgya nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetőek, a szolgáltatás természete nem teszi lehetővé annak részekre bontását, részajánlattételi lehetőség biztosítását”.

A tenderre a B+N Kft.-n kívül jelentkezett még a Profi-Komfort Kft., valamint a Jánosik és Társai Kft. Az ő ajánlataikat nem bírálták el, a Future FM Zrt.-t és a Fakultás FM Zrt.-t pedig kizárták az eljárásból.

Mint írtuk, a tavalyi évet 207 milliárd forintos bevétellel záró B+N Referencia Zrt.-ből leválással hozták létre az új céget, a B+N Magyarország Kft.-t, amely a magyarországi üzletek örököse lesz. A vagyonmegosztás után az anyacég kizárólag a külföldi érdekeltségek összefogásával és menedzselésével foglalkozik majd.

