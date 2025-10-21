ingatlankiemelt beruházásközigazgatáslakáshitel
Otthon Start: rendkívüli intézkedéseket javasol a kormány

Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2025. 10. 21. 10:45
Varga Jennifer / 24.hu

A kormány honlapján hétfő este jelent meg az a rendelettervezet, amelynek célja, hogy bizonyos építési beruházások kiemelt beruházássá minősítésével elősegítse az Otthon Start Program feltételeinek megfelelő lakások építését – írja a Bank360.hu.

A tervezet ezen túl kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítaná a kiemelt beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket, valamint a beruházással érintett ingatlanok tekintetében sajátos beépítési szabályokat és egyedi építési követelményeket határozna meg.

A rendelettervezet összesen 26 pontban összegzi azokat a beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyeket, melyeket kiemelt üggyé nyilvánítanak, illetve részletesen szabályozza a tervezetben meghatározott beruházások legfontosabb paramétereit is.

A tervezet három kiemelt jelentőségű beruházást nevez meg:

  • társasházi fejlesztés megvalósítása Veszprém város területén. A beruházás megvalósításának helyszíne a Veszprém közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 2358/26 helyrajzi számú ingatlan.
  • Egykori többfunkciós területen tervezett nagy léptékű lakóparkfejlesztés: Szeged közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 24011/51 és 24011/52 helyrajzi számú ingatlanok.
  • Társasházi fejlesztés kereskedelmi funkciókkal Budapest IX. kerületében: Budapest IX. kerület közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerint Budapest IX. kerület belterület 37969/1 helyrajzi számú ingatlan.

A társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezettel kapcsolatos észrevételeket 2025. október 27-ig várja az Építési és Közlekedési Minisztérium.

