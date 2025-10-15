Otthon Start: tippek, mit tegyünk, hogy ne utasítsák el a hitelkérelmünket

Számtalan oka lehet annak, ha az Otthon Start igénylésedet elutasítja a bank. Ezek egy része abból adódik, hogy nem felelünk meg az Otthon Start feltételeinek, más része pedig abból, hogy nem vagyunk hitelképes a bankoknál – írja a szakportál.

Aztán felsorolják a leggyakrabban felmerülő elutasítási okokat is, először azokat, amikor az igénylő vagy az ingatlan nem felel meg az Otthon Start feltételeinek:

Az igénylő az elmúlt 10 évben már rendelkezett saját tulajdonú belterületi ingatlannal, amely nem esik a rendelet kivételei alá.

Nincs magyarországi lakóhely vagy állampolgárság, illetve nem teljesül a jogszabályban előírt tartózkodási feltétel.

Nem rendelkezik legfeljebb 30 nap kihagyással legalább 2 éves társadalombiztosítási jogviszonnyal, illetve az utolsó 180 napban nincs igazolt magyarországi jogviszony (kivéve ingázók).

Van fennálló, 5000 forintot meghaladó köztartozása a NAV-nál.

Hiányos dokumentáció: például nem megfelelő jövedelemigazolás vagy hiányos TB-adatok.

Az ingatlan vételára nem felel meg a rendelet által meghatározott limiteknek: lakás legfeljebb bruttó 100 millió forint értékig, ház 150 millióig hitelezhető, a négyzetméterár pedig nem haladhatja meg az 1,5 millió forintot.

Az ingatlan nem belterületi lakóingatlan vagy nem lakható.

20 százaléknál nagyobb a különbség az ingatlan vételára és értékbecslő által meghatározott értéke között.

Ezután részletezik a leggyakoribb banki hitelbírálati elutasítási okokat is:

Jövedelem nem elég magas, nem elég stabil, vagy a jövedelem forrása nem elfogadható (például külföldi jövedelem önmagában, vagy nem megfelelő dokumentumokkal igazolva).

Nincs elegendő, bank által elvárt összegű önerő.

Nem felel meg a jövedelem és a törlesztőrészletek a JTM-szabályoknak.

A korábbi hitelek törlesztőrészletei vagy egyéb meglévő hitelkötelezettségek már túl nagyok.

Az igénylő negatív KHR-listán szerepel.

Az igénylő életkora nem megfelelő: nem töltötte be a bank által elvárt alsó korhatárt, vagy a hitel lejáratakor a maximális életkora meghaladná a bank által előírt életkort.

Nem megfelelő az adóstárs vagy kezes hitelképessége.

Nem megfelelő az ingatlanfedezet értéke vagy állapota.

A legújabb hír, hogy lépést tartani a földhivatalok a fix 3 százalékos lakáshitel, az Otthon Start miatt megnőtt munkateherrel – számolt be a RTL Híradó.