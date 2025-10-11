beruházásokgyengülipari termelésnémeth dávid
Gazdaság

Nemcsak magához képest, de nemzetközi összehasonlításban is nagyon meggyengült a magyar ipar

Szegő Iván Miklós
2025. 10. 11. 07:01
Nagyot zuhant a magyar ipar termelése idén augusztusban. A több mint hétszázalékos esés nemcsak a korábbi hazai teljesítményhez képest elkeserítő, hanem nemzetközi összehasonlításban is gyengének számít. Németh Dáviddal, a K&H makroelemzőjével tekintettük át a magyar ipar nem túl rózsás helyzetét. A szakértő felhívta a figyelmet a beruházások csökkenésére, de megjegyezte, hogy kihasználatlan kapacitások is vannak. Ez sajátos módon azt is eredményezheti, hogy a kereslet felfutására a hazai ipar gyorsan reagáljon, és hamar magasabb termelési szintet érjen el.

A magyar ipari termelés augusztusban 7,3 százalékkal esett vissza az egy évvel korábbihoz képest, főként a járműgyártás gyenge teljesítménye miatt. A feldolgozóipari alágakban – egy kivételével – csökkent a termelés az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A járműgyártásban jelentősen visszaesett a kibocsátás, míg a „számítógép, elektronikai, optikai termék” alágazat gyártása bővült. Az ipari termelés az év első nyolc hónapjában 3,9 százalékkal kisebb volt, mint 2024 azonos időszakában.

A kedvezőtlen adatok kapcsán igyekeztünk a magyar ipar 2021 óta mutatott teljesítményét önmagában is elemezni és az EU más országaival összehasonlítani. Az összevetéskor csak az Eurostat által közölt, a magyar gazdaság szempontjából releváns államokat vettük alapul. Így a magyar export-import számára létfontosságú Németország mellett a környező országokból Csehországból és Lengyelországból álltak rendelkezésre 2021 és 2025 augusztusa közötti időszakra, illetve az alágazatokra is vonatkozó Eurostat-statisztikák – amint arra Németh Dávid, a K&H vezető elemzője felhívta a figyelmet.

Ha a magyar ipari termelést „önmagához”, azaz a korábbi adatokhoz hasonlítjuk, akkor egyértelmű a trend: 2021 óta – ingadozásokkal ugyan – de lefelé tartó a tendencia. Ha a 2021-es adatokhoz viszonyítjuk, akkor a magyar ipar teljesítménye 2025 augusztusában 91,8 százalékon állt, ami a Covid-válság idején tapasztalt szintnek megfelelő nívó. Térségbeli riválisaink közül Csehország a 2021-es szintjéhez képest idén augusztusban 99,4 százalékon állt, azaz gyakorlatilag stagnálásról beszélhetünk az esetükben, a magyar adat ezzel szemben 8,2 százalékos visszaesést mutat.

Egész Európában is az egyik legkiemelkedőbb eredményt ugyanakkor a lengyelek érték el: ők önmagukhoz képest 11,9 százalékkal bővítették az elmúlt négy évben az iparukat. Ha a magyar és a lengyel növekedés közötti különbséget nézzük, akkor ők 20,1 százalékponttal nagyobb növekedést mutathatnak fel, ami elképesztően jó eredmény térségünkben.

