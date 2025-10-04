Szeptember elsejétől kezdte el kézbesíteni a 30 ezer forintos nyugdíjas élelmiszer-utalványokat a Magyar Posta (október 15-ig kell befejeznie), és az utalványokat legkésőbb az év végéig válthatják be a jogosultak. Az utalványokat nem csak öregségi nyugdíjasok kapják, hanem a más ellátásban részesülők is – összesen 25 féle jogcímen. A levásárlások már javában zajlanak, többnyire rendben, ugyanakkor a szerkesztőségünkbe eljutott információk alapján gondok is adódhatnak.

Egyik olvasónk például arról számolt be, hogy még szeptember első felében a XVI. kerületi, János utcai Lidlben szeretett volna fizetni az utalvánnyal, amikor is a pénztáros megkérdezte tőle, hogy az övé-e. Amikor a középkorú nő becsületesen megmondta, hogy nem, hanem a fogyatékkal élő gyermeke kapta (aki nem tud eljönni vásárolni), akkor nem engedte a pénztáros kifizetni neki a vásárlását. Holott az utalvány tudomása szerint nem névre szóló. Ráadásul, amikor a következő héten ugyanitt vásárolt, már nem kérdezett semmit a pénztáros, hanem simán elfogadta az utalványt.

Megkértük a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület elnökét, Karácsony Mihályt, kérdezzen körbe, gyűjtse össze, milyen tapasztalatok voltak a nyugdíjasok körében.