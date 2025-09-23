Döntött az alapkamatról az MNB, Varga Mihály erős üzenetet küldött

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa keddi ülésén nem változtatott az alapkamaton, amely így változatlanul 6,50 százalék. Nem módosult a kamatfolyosó két széle sem: az egynapos (O/N) betéti kamat 5,50 százalék, felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,50 százalék maradt.

Az előző, augusztusi ülésén sem változtatott a testület sem a jegybanki alapkamaton, sem a kamatfolyosón. Akkor a tanács egyhangúlag döntött az alapkamat változatlan szinten tartásáról.

A testület egyöntetű értékelése az volt: a szigorú monetáris politikai irányultság fenntartása szükséges. A döntés során a monetáris tanács egyetlen döntési javaslatot, az alapkamat változatlan szinten tartását tárgyalta. A döntéshozók álláspontja szerint az előretekintő iránymutatás megváltoztatása nem volt indokolt – tudósított az infostart.hu.

Az alapkamat egyébként épp egy éve áll a 6,5 százalékos szinten. Az elemzők többsége és a piac idénre már egyáltalán nem számít kamatcsökkentésre, legfeljebb egy 25 bázispontos (0,25 százalékpontos) vágásra lehet némi esély.

Világossá tették: kamatcsökkentésnek helye nincs

Varga Mihály jegybankelnök már az idei Közgazdász-vándorgyűlésen tartott nyitóbeszédében leszögezte:

a küzdelem az infláció ellen nem ért véget, a jegybank továbbra is szigorú és óvatos monetáris politikával dolgozik azon, hogy az inflációs cél fenntartható módon teljesüljön.

A múlt héten Koppenhágából is erős üzenetet küldött az MNB-elnök. Az ECOFIN-ülés után kiadott közleményében felhívta rá a figyelmet: nemzetközi kitekintésben is látható, hogy az inflációs kockázatok nem szűntek meg, éppen ezért az árstabilitás elérése érdekében szükség van a stabilitásorientált monetáris politikára.

Hangsúlyozta, hogy már az elmúlt hónapok forintárfolyamában is megmutatkozik Magyarország pénzügyi stabilitása.