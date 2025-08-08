bankokegyenlegeltérésinformatikai hibakülső szolgáltató
Lépésről lépésre megmutatjuk, mi okozta tegnap a hibát a bankszámlaegyenlegeknél

2025. 08. 08. 15:19
A csütörtöki egyenlegprobléma az OTP szerint szinte minden bankot érintett, és nem banki hibáról volt szó. Mutatjuk, mi is történt valójában.

Csütörtökön több banknál is tapasztalhatták egyes ügyfelek, hogy duplán vonták le bizonyos korábbi kártyás vásárlásaik összegét. A problémát az Index írta meg először azzal, hogy csütörtök délelőtt több forrásuk is jelezte nekik, hogy az OTP Banknál technikai probléma lépett fel, amely miatt egyes ügyfelek számlájáról duplán vonták le bizonyos korábbi vásárlások összegét.

Szemlénk megjelenése után csütörtökön az OTP pontosítást kért, mivel – mint írták –

  • több bankot is érintett a probléma a külső szolgáltató miatt,
  • a technikai probléma nem a banknál jelentkezett,
  • illetve a szolgáltató bevonásával rendezni fogja a bank a helyzetet, tehát a pénz nem tűnik el.

Az Index is írt arról, hogy például az Ersténél is jelentkezett a probléma.

Nem a bankok miatt voltak egyenlegeltérések

Csütörtök éjjel az Országos Fizetési Szolgáltató Zrt.-től (O.F.SZ. Zrt.) közlemény érkezett, amelyben azt írták, a beszállítójuknál 2025. augusztus hatodikán bekövetkezett technikai hiba miatt terhelődött duplán több partnerbankjuk ügyfeleinél egyes kártyás vásárlási tranzakciók összege. Hozzátették: a hiba elhárítása haladéktalanul megtörtént, és az érintett kártyabirtokosoknak ezzel kapcsolatosan nincs teendőjük, mert a tévesen beterhelt összegek teljeskörű jóváírásáról a saját kártyakibocsátó bankjuk automatikusan gondoskodik. Az okozott kellemetlenségért elnézést kértek minden érintett ügyféltől és pénzforgalmi szolgáltatótól.

Rákérdeztünk a cégnél, hogy mit is jelent pontosan, amit a közleményükben írtak.

