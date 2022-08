A fővárosi kutakon is problémákat okozhat, hogy a hétvégén legalább 500 kút zárva marad

A Független Benzinkutak Szövetsége még a múlt héten jelezte, hogy augusztus 19-én és 20-án munkabeszünetésre készülnek, amennyiben nem kapják meg a július hónapra szóló, jogszabályban rögzített állami támogatásukat. A hétvégén a szervezet azt kommunikálta, hogy amennyiben a hét elején kézhez kapják a támogatást, felülvizsgálják az álláspontjukat és adott esetben az üzemszünettől is elállnak, ám egyelőre nincs hír arról, hogy megkapták volna a jussukat, így várhatóan mintegy 500-600 kút zárva marad a hétvégén.

Ezzel kapcsolatban kérdezték az ATV reggeli műsorában Bujdosó Esztert, a Holtankoljak.hu ügyvezetőjét, aki azzal számol, hogy a hétvége előtt a nagy kutaknál is pánikvásárlás alakulhat ki.

Bujdosó szerint fennakadásokra elsősorban a vidéki kistelepüléseken kell számítani, hiszen a fővárosban a nagyobb hálózatok kútjai üzemelni fognak, ugyanakkor a fővárosban is baj lehet, ahogy a közelmúltban is volt már arra példa, hogy egy-egy bejelentés után az emberek elkezdték az üzemanyag felhalmozását. Ezt pedig az is külön indukálhatja, hogy a lakosság általában véve olcsónak találja a 480 forintos üzemanyagot, látva, hogy piaci áron mennyibe is kerülne.

Az ügyvezető szerint az agráriumban is tetten érhető a felhalmozás, ott gázolajból igyekeznek a szereplők minél többet elraktározni a – biztonságosan és legálisan üzemelő – tárolóikba.