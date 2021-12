A szakképzett fizikai dolgozók nettó 350-400 ezer forintot kérnek

Ma már a képzetlenebb kékgallérosok is nettó 250-300 ezer forintot szeretnének hazavinni, a képzettek még többet, 350-400 ezer forintot – derült ki a Gi Group felméréséből. A kékgallérosok számára is fontos a munka-magánélet egyensúlya, a fejlődési lehetőség biztosítása, és az is, hogy mennyit kell utazni a munkába. Hasonló elvárások 5-10 éve a fehérgallérosoknál voltak jellemzőek, írja a Portfolio.hu.

Ahogyan érződik újra a súlyos munkaerőhiány, úgy kérnek egyre többet a szakemberek, a hiányszakmában dolgozó betanított munkások vagy képzettek.

A fizikai dolgozók toborzásával foglalkozó cég azt tapasztalja, hogy tízből kilenc kékgalléros könnyen váltana munkahelyet Magyarországon, vagyis miközben a cégeknek nagy probléma a dolgozók megtalálása, magasabb bérekkel elcsábíthatóak.

A betanított munkások nettó 250-300 ezer forintot kérnek, az az alsó határ náluk, a képzetteknél 350 ezer forint, nettóban, vagy inkább 400 ezer forint.

„A Gi Group szerint a következő években igen komoly átalakulás várható a munkaerőpiacon, hiszen az automatizáció, a robotizáció önmagában is kihívás elé állítja a vállalatokat és a munkavállalókat, miközben számos új, külföldi vállalat jelenik meg Magyarországon, akik kedvező bérekkel csábítják majd a dolgozókat. Mindezek miatt elkerülhetetlen a bérek további emelkedése a fizikai dolgozók közében is.”