TikTok-partner lett a kormány kedvenc médiacége

A foci-Eb budapesti szurkolói rendezvényein is NER-közeli cégek kaszálhatnak

A New Land Media honlapján jelentette be, hogy leszerződött a TikTok videómegosztóval – szúrta ki a Media1.hu. Ők lettek egyébként a közösségi alkalmazás első hazai partnere. A kormányhirdetéseket is kezelő cég médiaigazgatója, Hidvégi Krisztina médiaigazgató szerint a platformmal kötött partnerségi együttműködéssel egyedülálló hirdetési lehetőséggel bővül ügyfeleik teljes körű kiszolgálása.

Közleményük szerint szorosan együttműködnek a Google, a Facebook és a LinkedIn csapatával is. Jelenleg több mint 170 Facebook-, 190 Google Ads- és 70 Instagram-fiókot kezelnek, eddig több mint 9,2 milliárd hirdetésmegjelenést menedzseltek, hazai és nemzetközi kampányokban. Sőt, azt is írják, hogy régiós és európai szinten is a legnagyobb hirdetők közé tartoznak a Facebook és Google felületein. A két legnagyobb hirdetéskezelőben már közel ötmilliárd forint reklámköltés kapcsolódik az ügynökséghez.

A New Land Media Kft. Balásy Gyula tulajdona, akárcsak a a Lounge Design Kft. A két cég rendre sikeresen szerepel a kormányzati reklámpályázatokon. Augusztus közepén például újabb megállapodást kötött Rogán Antal tárcája, a Miniszterelnöki Kabinetiroda az állampolgárok tájékoztatása érdekében, ezúttal egy 5,5 milliárd forintos keretszerződést írt alá Balásy Gyula érdekeltségeivel. A szöveg alapján a Lounge Design Kft.-nél és a New Land Media Kft.-nél az állam nettó 3,8 milliárd forintot mindenképpen elkölt, a fennmaradó rész opcionális.

A New Land Media Kft. forgalma 2019-ben 70,3 milliárd forintra nőtt, ami 18 milliárd forinttal volt több mint 2018-ban. Akkor a cégtulajdonos az 5,8 milliárd forintos nyereségből 4 milliárd forintos osztalékot szavazott meg magának. Az e-beszámolón még nem érhető el 2020-as mérlegük.