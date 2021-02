Mészáros Lőrinc magasan veri Csányi Sándort, és Vajna Tímea sem tűnt el

De két orosz is van a tíz leggazdagabb magyar között, együtt gazdagabbak a majdnem félezer milliárd forintos vagyonnal rendelkező Mészáros Lőrincnél is.

Magasan veri már Mészáros Lőrinc az ország főbankárát, Csányi Sándort, legalábbis a Forbes legfrissebb gazdaglistáján. A felcsúti multimilliárdos és családja vagyonát 479,4 milliárd forintra becsülték, 86 milliárddal többre, mint az OTP-vezérét – derül ki a magazin 50-es rangsorából. A vagyonbecslés a 2019-es évről leadott mérlegeken alapszik, a részvényeknél viszont a legfrissebb tőzsdei adatokra építettek a szerkesztők. Mészáros tőzsdei mamutcégét, az Opus Globalt alaposan megrángatta a koronavírus , de az árfolyam az év végére visszakapaszkodott, a tőzsdén kívüli érdekeltségei pedig tovább arattak.

Ami a jövőt illeti, Csányinak erősen kapaszkodnia kell, mert Mészárosék a következő évek legnagyobb üzleteiben is érdekeltek: Paks II. építésén kívül a kínai óriáshitellel készülő Budapest–Belgrád-vasútvonal projektjében és a három pénzintézet összeolvadásával létrejövő bankholdingban is. A fúzióval egy 740 milliárd forint értékű pénzintézetet jön létre, és 1,9 millió ügyfelével a második legnagyobb bank lesz éppen a Csányi-féle OTP mögött – vetíti előre a Forbes.

Az OTP-részvényei rosszabbul viselték a krachot, árfolyamuk áprilisra a csúcshoz képest a felére, 7865 forintos éves minimumra zuhantak. A Csányi-vagyon harmadát kitevő agrárérdekeltségek viszont kevésbé sínylették meg a koronavírust, sőt óriásberuházásokba kezdtek: a Pick Szeged például új szalámigyárat húz fel 60 milliárd forintból. Mészárost eközben az állam megváltotta a Mátrai Erőmű terheitől, 17,4 milliárdért kivásárolva a csődtömeget, de állami segítség Csányi megaberuházásához is dukál, 27 milliárdos növekedési kötvénycsomaggal tolják meg a fejlesztést. Mészároshoz hasonlóan Csányi is növelte az agrárportfólióját, előbbi a szarvasi Gallicoopot nyelte le, a bankárbirodalom pedig a Nádudvari márkáról ismert Nagisz holdingvállalatába vásárolt bele.

A harmadik helyre a leginkább a Wallis csoportról ismert, főleg ingatlanban utazó Veres Tibor futott be. Érdekeltsége, a Wing Magyarország legnagyobb ingatlanos cége, és már nem csak a magyar piacon erős, a lengyel Echo Investment többségi részesedésének felvásárlásával komoly régiós pozíciókat szerzett.

Két Rahimkulov az első tízben

Új szereplő a gazdaglistán a két Rahimkulov fivér, akik elfoglalták a 4. és a 7. helyett, együtt pedig megelőznék Mészáros Lőrincet is. Apjuk, Megdet Rahimkulov a rendszerváltozás után a Gazprom képviselőjeként érkezett Magyarországra, és hamarosan óriási befolyásra tett szert az energetikai és a bankszektorban egyaránt. Amikor tíz éve visszaköltözött Oroszországba, vagyona gerincét OTP- és Mol-részvényei adták. Amint azt a G7 részletesen feltárta, a részvénypakettek ma már a fiai által tulajdonolt vagyonkezelőben, a Kafijat Zrt.-ben vannak, és ez a cég komoly ingatlanportfóliót is tulajdonol. Megdet Rahimkulov vagyonát jelenleg 1,4 milliárd dollárra teszi az amerikai Forbes.

A testvérek közé ékelődik az erotikus tartalmakat szolgáltató oldaliról ismert Gattyán György, aki ezúttal nem került dobogó közelbe, de cégcsoportja jelentősen növelte a bevételét, és felvásárlásokkal hívta fel magára a figyelmet. Több cégben is megjelent a Docler, felvásárolták a Kodolányi János Egyetemet, részt vettek egy madagaszkári bányászcégből, és befektetői a tőzsdére készülő OXO Csoportnak is.

Befért az első tízbe Demján Sándor özvegye és családja, és bár a vagyon apadni látszik, azért megelőzik Szíjj Lászlót, a néhány év alatt a legnagyobb útépítővé nőtt Duna Aszfalt tulajdonosát. A tiszakécskei építési vállalkozás menetelését közpénzes megrendelések egyengették, de az elnyert közbeszerzéseknél is több figyelmet kapott Szíjj luxusjachtja. Ezen látta vendégül a nyáron Szijjártó Péter külügyminisztert, ami a Forbes szerint „mindenképp problémás, tekintve, hogy a Szíjj-vagyon döntő része az elnyert közbeszerzéseknek köszönhető”.

A leggazdagabbak becsült vagyona 2020-ban:

Mészáros Lőrinc és családja 479,4 milliárd forint Csányi Sándor 393,4 milliárd Veres Tibor 258,6 milliárd Rahimkulov Timur 257 milliárd Felcsuti Zsolt 246,1 milliárd Gattyán György 245,6 milliárd Rahimkulov Ruszlan 240 milliárd Demján Sándorné és családja 214,3 milliárd Szíjj László 184,4 milliárd Széles Gábor 146 milliárd

Éppen csak kicsúszott az első tízből Jellinek Dániel, de a Forbes őt választotta címlapembernek, jelezve, hogy nagy léptekkel halad az elitben felfelé. A legnagyobb feltűnést a ferihegyi repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt.-re tett vételi ajánlata keltette, a méretes, durván 800 milliárd forintra becsült üzlethez az állam és a Mol is betársulna. Az év során egymást érték az ingatlanvásárlásai, övé már a Sofitel, a Gellért Szálló, és Jellinek szerezte meg Tiborcz István részét a tőzsdén jegyzett Appeninn Holdingból.

Bige Lászlót újabb ügyben vádolták meg hűtlen kezeléssel, de a műtrágyakirály cégcsoportja, a Nitrogénművek eredményén ez egyáltalán nem látszott meg, sőt a Forbes közlése alapján javultak a paraméterei. A Bige család mindenesetre 115 milliárdos vagyonnal közvetlenül Jellinek után következik a sorban.

Hatalmasat ugrott előre a TV2 és a Takarékbank tulajdonosa

Vida József egészen látványos felemelkedést produkált: az egy évvel korábbi 41. helyről ugrott a 15.-re, akkori 35,9 milliárdos becsült vagyonát csaknem megháromszorozva. A Takarékbank közvetett tulajdonosaként és vezéreként ő az egyik főszereplője a már említett Magyar Bankholding létrehozásának. Az érdekeltségébe tartozik a TV2 is, amelybe ömlik az állami hirdetés. 2020-ban a Kantar Media adatai alapján a kormány listaáron nettó 23,7 milliárdot költött a TV2-nél, míg a hasonló nézettségű RTL nyilvánosságra hozta, hogy hozzá 2,5 milliárd futott be.

Még nagyobbat ugrott előre Gál Miklós, aki Vida tulajdonostársa a Takarékbankban és a TV2-ben is. Ő tavaly még a közelében sem járt a Forbes milliárdos listájának, most azonban 55,6 milliárdos becsült vagyonnal már a 26. helyen jegyzik. Gál több Mészáros-érdekeltségben töltött be vezető pozíciót, az Opus Global vezérigazgatói székében ült egy évig, és korábban fontos szerepe volt a takarékszövetkezeti integrációban is.

Garancsi István, a miniszterelnök barátja azért még megelőzi Gált, 66,7 milliárd forintos becsült vagyonnal három hellyel előbbre rangsorolták a Forbes szerkesztői. Tavaly a soproni kaszinója mellé, megszerezte az öt fővárosi játékterem-koncessziót is, Szalay-Bobrovniczky Kristóffal együtt a néhai Andy Vajna kaszinóbirodalmának tulajdonosa lett, a csoport ontja a pénzt, legalábbis tavaly 32,8 milliárdos forgalomból 11,7 milliárdos profitot csinált.

Nem kopott ki az elitból a kegyvesztett oligarcha, a Fidesz gazdasági hátországának egykori megteremtője, Simicska Lajos. Miközben cégbirodalma átszivárgott Mészáros Lőrinc érdekeltségébe, az egykori főoligarcha vagyonát még mindig több mint 39 milliárdra becsüli a Forbes, és ez elég a 37. helyhez. Kettővel utána következik Vajna Tímea, a néhai filmproducer özvegye, papíron 38,6 milliárdos vagyonnal. Ezt arra alapozzák a Forbes listakészítői, hogy az Andy Vajna hagyatéki vagyonát tömörítő AV Perfect új tulajdonosa, a Las Vegasban bejegyzett VMT Holdings LLC végső tulajdonosa – mint kérdésükre megerősítette – Vajna Tímea. Az AV Perfect dollárban meghatározott értéke a 2019-es adatok alapján szinte épp annyi, mint előzőleg volt, viszont

Vajna Tímeától májusban Garancsi és Szalay-Bobrovniczky megvásárolta a holding legértékesebb szeletét, a kaszinókat. A Forbes becslése szerint 15-16 milliárd forintos üzletről lehetett szó.

Az özvegy egyébként olyan nagyágyúkat előz meg, mint a Wizz Air-tulajdonos Váradi József és a Tiborcz Istvánnal is üzletelő győri építési vállalkozó, Paár Attila, de maga mögé utasítja a Terror Háza Múzeum főigazgatóját, Schmidt Máriát is, akinek a vagyonát 35,1 milliárdra becsülik. Ennél is lejjebb, csak a 48. helyen jegyzik a Mol-vezért, Hernádi Zsoltot 28,7 milliárd forintos vagyonnal. Ez nem jelenti azonban azt hogy kegyvesztetté vált volna, a Corvinus Egyetem modellváltása részeként a Maecenas Universitatis Corvini vagyonkezelő alapítvány megkapta a Mol tízszázalékos részvénypakettjét az államtól, az alapítvány elnöke pedig Hernádi lett.