Közel 500 milliárd forintos adóssághegyet venne a nyakába az állam a reptérrel

Folyamatosan termeli a pénzt, állandóan építkezhetnek rajta a NER-cégek, és Orbán Viktor emberemlékezet óta vissza akarta szerezni – ilyen egyszerűen foglalta össze egy tanácsadó cég vezetője a 24.hu-nak, mi értelme lenne az államnak visszavásárolni a ferihegyi repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt.-t.

A Bloomberg hírügynökség által a tranzakcióról néhány hete felröppentett hírt rögvest megerősítette Jellinek Dániel, a fénysebességgel gazdagodó ingatlanmágus, aki Orbán vejével, Tiborcz Istvánnal is üzletelt már. Hazai üzleti körökben már készpénznek veszik a kivásárlást, annak ellenére, hogy néhány napja a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak még kéretlen ajánlatról nyilatkozott a német főtulajdonos, és arról, hogy nem kívánnak megválni a budapesti repülőtértől, hosszú távú befektetésként tekintenek rá.

Jellinek korábbi közleménye szerint az Indotek csoport által a Budapest Airport megvásárlására szervezett konzorcium „kizárólag politikai kapcsolódással semmilyen formában nem rendelkező professzionális szereplőkből áll.”

Forrásaink azonban kezdettől kizártnak tartották, hogy Jellinek saját elhatározásából rontott volna ekkora falatnak, inkább a kormányzati akarat végrehajtójaként tekintenek rá. A már említett cikkből kiderül a többi között, hogy a vevő konzorcium tagja lehet a nemzeti olajtársaság, a Mol, de amerikai érdekeltség is van a formációban.

Csak három éve került a térképre, de már a tíz leggazdagabb egyike

Jellinek Dánielt korábban úgy ismerték, mint aki kerüli a feltűnést és a luxust, inkább a tömegigénynek megfelelő, B kategóriás irodaházakból és plázákból csinált aranybányát, de egy ideje „magasabb szintre lépett”. Az övé lett a múlt évben a Gellért Szálló, a Sofitel Budapest szálloda és a Duna Plaza is. Az új korszakában írtunk a milliárdosról egy Balaton parti luxuslakópark tervei kapcsán, illetve arról, hogy útjai össze-összeérnek Mészáros Lőrincével. Komoly állami ügyletekben vállalt már eddig is szerepet, ez történt az MKB esetében, amikor az Indotek csoport megvette a bank szanálása során elkülönített ingatlanok és követelések nagy részét. Ennél is nagyobb dobás volt, amikor megszerezte az Országos Betétbiztosítási Alap mintegy 200 milliárd forintos követeléseit (tizenegy, felszámolás alatt álló hazai pénzintézet betéteseinek kártalanításaként kifizetett összegről volt szó). Kivásárolta Tiborczékat az Appeninnből, így ő számíthat például több mint 7 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatásra a Club Aliga átépítéséhez, de olyan hatalmas üzletbe is belevágott, mint a Diófa Alap átvétele. És nem állt meg az ingatlanbiznisznél és a követelésvásárlásnál, nemrég azt jelentették be, hogy bevásárolt a tőzsdén jegyzett szállítmányozó cégbe, a Waberer’s International Nyrt.-be.

Jellineket ma már legtehetősebb üzletemberek között jegyzik, csak 2018-ban került be a száz leggazdagabb közé, mostanra viszont már a 8. helyre katapultált 115 milliárd forintra becsült vagyonával. Egy év alatt csaknem 50 milliárddal gyarapította a vagyonát úgy, hogy ebből már levonták a koronavírus okozta veszteségeket.