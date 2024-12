Beyoncé lánya úgy nézett ki a vörös szőnyegen, mint anyja mini verziója

Hétfőn bemutatták Hollywoodban a Mufasa: Az oroszlánkirály című zenés filmet, amelyben Beyoncé és 12 éves lánya, Blue Ivy Carter is a hangját adta egy-egy karakternek (a filmben is anya-lánya párost szinkronizáltak: Nalát és kölykét, Kiarát). A premieren mindketten arany ruhát húztak, és velük pózolt a családapa, Jay-Z is, egy nappal azután, hogy szexuáliserőszak-botrányba keveredett.

Az esemény után Beyoncé külön posztot szentelt Instagramon elsőszülött lányának.

Az én gyönyörű kislányom. Ez a te éjszakád. Keményen dolgoztál, és gyönyörű munkát végeztél Kiara hangjaként. A családod nem is lehetne büszkébb rád. Ragyogj tovább!

– írta az énekesnő a fotókhoz, amelyeken Blue Ivyt könnyedén össze lehetne keverni az édesanyjával.