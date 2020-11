Hétfő estétől ingyenes a parkolóházak éjszakai használata

Hétfő este 7-től lép életbe a parkolóházak ingyenes éjszakai használatáról szóló, szombaton bejelentett kormányrendelet – mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő hétfőn a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A kormányrendelet arra kötelezi a bevásárlóközpontokat, hogy megnyissák és ingyenessé tegyék parkolóházaikat az este 7-től reggel 7 óráig tartó idősávban. A rendelet szerint a P+R parkolóházak, zárt felszíni parkolók és nem zárt felszíni parkolók díjfizetés nélkül vehetők igénybe éjszakánként. A létesítmény üzemeltetője köteles ebben az idősávban az ingyenes parkolást lehetővé tenni. A rendelet az állami tulajdonú cégek közterületi parkolóit is ingyenesen használhatóvá teszi.

A döntés célja a járvány terjedésének lassítása – hangsúlyozta a szóvivő.

Kitért arra is, hogy a szociális intézményekben már elkezdődött a tömeges szűrés, továbbá a köznevelési intézményekben, bölcsődékben és óvodákban is zajlik a 200 ezer embert érintő program. Abban bíznak, hogy a tömeges tesztelés a mostaninál átfogóbb képet ad majd járványhelyzetről. A kormány és a szülők is azért küzdenek, hogy ne kelljen iskolákat bezárni – fogalmazott Szentkirályi Alexandra.

