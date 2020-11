Kiborulhatnak a könyvelők az elviteles ételekre belengetett 5 százalékos áfa miatt

Szerda éjjel rendeletben szabályozták a home office-t, ma reggel pedig egy rádióműsorban jelentették be, hogy öt százalékra csökken az elviteles és házhozszállított ételek áfája. Az alkalmazással lehetnek gondok.

A Niveus Consulting Group jogi partnere, Fischer Ádám szerint a home office szabályozására született rendelet rendkívül egyszerűen és praktikusan kezeli az ismert problémát: lehetővé teszi az eltérést a Munka Törvénykönyvében eddig is szereplő távmunka-szabályozástól. Az Mt. szerinti távmunka ugyanis eredetileg csak arra vonatkozik, ha valaki kizárólag otthonról végzi a munkáját, a részben irodai, részben otthoni munkavégzés elvileg nem tartozik a hatálya alá. A rendelet, amely a veszélyhelyzet fennállása idején hatályos, lehetővé teszi az említett szabálytól való eltérést, azaz a cégek és munkavállalóik úgy is megállapodhatnak, hogy a távmunka szabályait akkor is alkalmazzák, haa munkavállaló nem kizárólag otthonról végzi a munkáját.

Ami még fontosabb, hogy lehetővé tették a cégeknek a home office adómentes támogatását havi szinten a minimálbér 10 százalékának megfelelő összegig (16 100 forintig). A szakértő azonban úgy véli, problémát jelenthet, hogy a rendelet szerint „a munkaszerződésében foglaltak szerint távmunkavégzés keretében munkát végző munkavállalónak” részére nyújtható az adómentes támogatás. Mivel az Mt. szerint elvileg a munkaszerződést írásba kell foglalni és csak írásban lehet módosítani, ezért a támogatás nyújtásához mindenképpen legalább egyszer találkoznia kell a munkáltatónak és a munkavállalónak, hogy írásban is sor kerüljön a munkaszerződés módosítására, különben a NAV kifogásolhatja a költségtérítés adómentességét.

Szintén kérdés, hogy milyen időszakra adható a támogatás, mivel hónap közepén lépett hatályba a rendelet, konkrétan csütörtökön. A rendelet semmilyen átmeneti rendelkezést nem tartalmaz, ezért álláspontjuk szerint a minimálbér 10 százalékának megfelelő összeg akár a teljes novemberi hónap vonatkozásában kimeríthető, tehát a hátralévő két hétre is ekkora összeg adható adómentesen. Itt nagy szükség lenne egy kormányzati vagy adóhatósági útmutatásra.

Az elviteles és házhoz szállított ételek 5 százalékos áfája

Még nem jelent meg az erre vonatkozó rendelet, így itt csak a bejelentésre tudunk hagyatkozni, ami üdvözlendő, de a nehéz helyzetbe került éttermeket segítő változásnál is a részletek lesznek az igazán érdekesek.

Fischer Ádám szerint, ha az áfacsökkentés a home office szabályhoz hasonlóan azonnal hatályba lép, az nagyon megnehezítené a november havi könyvelést, teljesen példa nélküli lenne a hónap közepi áfakulcsváltozás. Ugyanígy problémát okozhat majd, ha a veszélyhelyzettel együtt hatályát veszti a kedvezmény, hiszen a veszélyhelyzet vége sem feltétlenül hónap végére fog esni. Ezért azt várják, hogy a kedvezmény december 1-jétől lesz hatályos, és adott esetben a veszélyhelyzetet követően is hatályban marad, például a megszűnés napját magában foglaló hónap végéig. Az áfa esetében (figyelemmel többek között az online pénztárgép alkalmazásának kötelezettségére) ugyanis sokkal nehezebb visszamenőleg bevezetni egy adócsökkentést, bár teljesen ezt sem zárható ki.

A december 1-jei bevezetés – bár a könyvelést jelentősen megkönnyíti – rossz hír lenne a vendéglátósoknak annyiban, hogy a hónap végéig még a 27 százalékos áfakulcsot kellene alkalmazniuk. Kíváncsian várják, hogyan oldja fel a kormány ezt a dilemmát.

