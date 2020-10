Boros Bánk Levente kirúgta a megvásárolt Médiapiac teljes szerzőgárdáját

Boros Bánk Levente kormányközeli politológus, a Nézőpont Csoporthoz tartozó, az MTVA-nak is dolgozó Médianéző Központ igazgatója felvásárolta a Médiapiac című nyomtatott lapot és a mediapiac.com netes újságot.

A vásárlásról szerdán a Magyar Nemzet kormánylap számolt be. Az új tulajdonos a kormánypárti lapnak adott interjúban közölte, hogy a mediapiac.com-ból úgymond „mérvadó lapot” kíván csinálni, illetve meg kívánja újítani ezt és a nyomtatott magazint is. Boros Bánk Levente azt is mondta, hogy a lapnak a jövőben meg kell tudnia mutatnia, hogy vannak jó tollú újságírók a jobboldalon, és ellensúlyt kell képeznie a médiával kapcsolatos hírek terén.

A Media1 csütörtöki cikke szerint a Médiapiac.com és a Médiapiac újság számára a új, NER-es tulajdonosának és ügyvezetőjének nagy tervei azt jelentették, hogy elbocsátották a lap eddigi teljes szerkesztőségét.

A szerkesztőség tagjait értekezletre hívták, ahol bejelentették a kirúgásokat. Ahogy egyikőjük fogalmazott: „kisöpörték az egész szerkesztőséget.”

A médiapiaci lap internetes oldaláról csütörtökre el is tűnt a teljes a négy fős szerzőgárda (Tóth Olivér, Szebegyinszki Szilvia, Hegyi Henriett és Bodnár Erika) neve. Rajtuk kívül az eddigi ügyvezető-tulajdonos, Göbölyösné Mátrahegyi Anna és Széll Hajnalka lapmenedzser nevét is törölték.