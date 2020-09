5 kütyü, mely elengedhetetlen az iskolakezdéshez(x)

A dátumok sokszor valami új kezdetét is jelentik sokak számára. Az ősz eleje sok tekintetben jelentheti az újrakezdést, újraindítást, és ez akkor az igazi, ha ezt minden téren megbízható, sokat tudó eszközök segítik.

Szeptemberben hivatalosan is vége a szünidőnek, indul az új iskolaév, de a szülők számára is keményebb időszak várható a munkahelyeken, és persze ezért az egész család jobban igényli az aktív kikapcsolódást és a pihenést is. A Huawei azért indította el #GoNew kampányát, mert hisz abban, hogy eszközei segítségével ez az újrakezdés lehet élvezetes és sikeres: a gyártó termékpalettájának minden eleme használható munkára, tanulásra, sportra és nyugodt kikapcsolódásra, játékra egyaránt. Nézzük, miket érdemes beújítani a megújuláshoz!

Laptopok hatalmas erővel és légies testtel

Manapság a számítógépeknek sok esetben már egyáltalán nem kell hatalmas monstrumnak lenniük ahhoz, hogy erősek és sokfunkciósak legyenek. A Huawei MateBook 13 tökéletes példa erre, hiszen mindössze 1,3 kilós tömeg, valamint 15 milliméternél is vékonyabb kialakítás mellett is a legújabb Intel processzorokkal, akár 16 GB memóriával és 512 GB SSD tárhellyel érkeznek stílusos, alumínium házban. Míg út közben szinte észre sem vesszük, használatba véve a legbonyolultabb munkahelyi feladatoktól kezdve a videókommunikáción és otthoni tanuláson át a filmnézésig mindent villámgyorsan végrehajt. A full HD-nál is nagyobb felbontás, a 100% sRGB színtartomány és a nagy fényerő a multimédiás felhasználásban verhetetlen, az akku extra hosszú üzemideje pedig akkor jön jól, ha utazás közben sem akarunk lemondani a munkáról vagy a szórakozásról.

Ha még vonzóbb árú eszközt keresünk, a vékonyságból és a pehelysúlyból épp csak egy keveset kell engednünk, így választhatjuk a Huawei D 14 vagy D 15 modelleket, amelyek szintén erősek és megbízhatóak, ráadásul a nagyobb méretű kijelzők kedvelői számára is ideálisak lehetnek.

Tabletek profiknak és gyerekeknek

A táblagépek kategóriája az elmúlt években szépen elhelyezkedett a laptopok és telefonok között, és megtalálta azt a felhasználói közönséget, amelynek egyszerre kínál nagy szabadságot és sokféle funkciót.

A Huawei tabletei között van olyan, professzionális felhasználásra szolgáló modell, amely akár laptop-szintű funkcionalitást biztosít kompakt, szinte észrevétlen méretű és súlyú kivitelben. Ez a MatePad Pro, amely kiegészítő billentyűzetes tokkal akár laptop módban is használható, így utazás közben munkára is kiváló. Ha érintőtollal használjuk, akár a kézírással is jegyzetelhetünk vagy ötleteket vázolhatunk fel. Végül pedig minőségi kijelzője és hangrendszere az esti szórakozáshoz, filmnézéshez vagy zenehallgatáshoz is tökéletes.

A másik véglet ugyan jóval elérhetőbb árú, de szintén sokfunkciós: a MatePad T 8-at akár gyerekeknek is nyugodtan odaadhatjuk, hiszen a tervezésekor kifejezetten odafigyeltek arra, hogy a legkisebbek is biztonságosan használhassák. A rendszerben pedig kialakítottak egy olyan gyereksarkot, ahol a számukra leghasznosabb alkalmazásokat találják meg tanuláshoz, játékhoz és egyéb szórakozáshoz, de közben nem kell attól félnünk, hogy valami olyasmit csinálnának, amihez még nem elég felnőttek.

Csúcsmobilok minden szinten

Azt már megszokhattuk, hogy egy-egy gyártó csúcsmobilja egy olyan készülék, amely megfizethetetlen árszinten tud mindent, amit az adott időszakban mobil csak tudhat. A Huawei viszont újraértelmezte a csúcsmobil fogalmát, és a Huawei P40 nem csak egyetlen készülék, hanem egy egész sorozat.

Már a kifejezetten pénztárcabarát Huawei P40 Lite vásárlásakor is egy csomó olyan funkciót kapunk, amit egyébként csak jóval drágább készülékektől várnánk. Az innovatív kezelőfelület, a hatalmas, nagyfelbontású, színgazdag kijelző és a 48 megapixeles, tripla hátlapi kamerarendszer is a legnagyobbakat idézi, a 4200 mAh akku pedig elég arra, hogy még egy zsúfolt nap végén se kelljen azonnal töltőért rohanni. A Huawei P40 már igazi nagyágyú, kamerarendszere az 50 megapixeles UltraVision főkamerától a 16 megapixeles ultraszéles látószögű lencsén át a 8 megapixeles telefotó-szenzorig minden helyzetben és témára megállja a helyét. A P40 Pro pedig az abszolút csúcs, itt az ultraszéles kamera már 40 megapixeles Cine lencsét kapott, és a rendszer egy 3D mélységérzékelővel is kiegészült.

Mindegyik modellt a Huawei saját fejlesztésű processzora hajtja, és szoftveres motorját mesterséges intelligencia segíti, amely akár a tökéletes fotók elkészítésében vagy épp az akkumulátor üzemidejének megnövelésében fontos, de a felhasználó számára észrevehetetlen szerepet játszik.

Kiegészítők a tökéletességhez

Ha már minden eszközünk tökéletesen szolgálja a megújulást, apróságokon ne múljon! A Huawei Watch GT 2 okosóra például sokkal több, mint egy változtatható számlappal ellátott divatkütyü: a stílusos eszköz egyben szenzoraival folyamatosan figyeli az egészségünk legfontosabb jellemzőit, de arra is képes, hogy mozgás közben okos tanácsokkal szolgáló, testre szabott személyi edzőként segítsen a lehető leghatékonyabbnak lenni. A fülünkben pedig a FreeBuds 3 vezeték nélküli fülhallgatókkal lehetünk igazán ellazultak, hiszen az aktív zajszűrésnek köszönhetően edzés, munka vagy pihenés közben is képesek kizárni a külvilág zavaró hangjait, és szintén jó szolgálatot tesznek hívás közben, amikor mi is tisztán halljuk a beszélgetőpartnert, és ő sem tapasztalja a körülöttünk zajongó világot, csak a tiszta beszédhangunk jut el hozzá.

Megújulni tehát érdemes, nem csak belül, hanem az eszközeink tekintetében is. Ha ugyanis régi, már macerásan használható, egyre több odafigyelést igénylő laptopokat, tableteket, mobilokat és kiegészítőket használunk életünk különféle területein, nem tudunk odafigyelni saját újraindulásunkra. A #GoNew kampány keretében a gyártó speciális árakkal és akciókkal kínálja eszközeit, így az ősz egyszerre lehet az újrakezdés és a feltöltődés évszaka – minden szinten.