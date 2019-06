Kicsi a bors, de szinte mindenre elegendő (X)

Manapság szinte mindenkinek, mindenféle munkához szüksége van számítógépre, és bár egy laptop sok esetben kiváló társ lehet, sokszor még mindig fontos, hogy a PC asztali legyen, lehetőleg minél erősebb, miközben a lehető legkevesebb helyet foglalja. Szerencsére manapság már nem muszáj méretes házzal rendelkező, alkatrészenként összeállított számítógépeket pakolni az irodákba, hiszen a fenti kritériumoknak simán megfelelnek az úgynevezett Barebone PC-k.

Ezek a gépek előre összeszerelt konfigurációt kínálnak egészen apró, kompakt házba zsúfolva, és pár perc szerelést követően akár azonnal csatasorba állíthatók, megkönnyítve akár az olyan kisebb vállalkozások életét is, ahol nincs külön IT-részleg az ilyen jellegű feladatok ellátására.

Asus MiniPC PN60

Ebbe a kategóriába tartozik a tajvani Asus MiniPC PN60-BB7013MD kódnevű konfigurációja is, ami egy mindössze 114 mm széles, 42 mm magas és 115 mm mély, igényesen megtervezett és kellően masszív fekete dobozban rejt meglehetősen impozáns hardvert. Intel Core i7-8550U processzor (1800 Mhz), Intel UHD Graphics 620 integrált videokártya, 802.11 a/b/g/n/ac wifi, V4.2-es Bluetooth, 10/100/1000 Mb/s-os LAN csatlakozó, egy 65 wattos táppal kiegészítve.

Háttértárat és memóriát a gép alapból nem tartalmaz, ezeket külön kell beszerezni: RAM-ból maximum 32 GB szerelhető bele (DDR4, 2400 MHz, SO-DIMM), ami mellé pakolhatunk merevlemezt (SATA 6Gb/s) vagy SSD-t (M.2 / NGFF) is. Az összes memóriafoglalatot kihasználva, és egy 512 GB-os SSD beépítve már egy kifejezetten gyors, és szinte minden feladattal megbirkózó számítógépet kapunk – a legújabb videojátékok pörgetésére a videokártya miatt a mini PC ugyan nem alkalmas, de mivel ez meglehetősen kevés munkahelyen feltétel, ez aligha lehet probléma.

Ami pedig a különböző portokat illeti, a MiniPC PN60 ezen a téren is nagyjából minden igényt kielégít. Az előlapon egy USB 2.0, egy USB 3.1 Gen 1, egy USB 3.1 Gen 1 Type-C és egy hagyományos jack csatlakozó várja a felhasználókat, míg a hátlapon két USB 3.1 Gen 1, egy USB 3.1 Gen 1 Type-C, egy HDMI, egy DisplayPort, egy LAN és az áramellátást biztosító töltő aljzata található.

A szerelés pedig tényleg egyszerű: mindössze négy csavart kell kiszedni a gép talpaiból, egyetlen mozdulattal lehúzni a fedelet, és ezt követőn mindössze pár percet vesz igénybe, hogy a megfelelő csatlakozókat használva bekerüljön a memória, az SSD vagy HDD. Ha ezzel megvan, akkor már csak egy billentyűzet és egy egér szükséges, és kezdődhet a Windows 10 telepítése.

Kicsi, praktikus és ha kell, láthatatlan

Az operációs rendszer villámgyors (a Windows 10 akár 20 másodperc alatt bekapcsol, és ennyi se kell a kikapcsoláshoz), a hagyományos irodai szoftvercsomagok gond nélkül futnak rajta, és az olyan erőforrás igényesebb programok is álomszerűen teljesítenek, mind például a Photoshop, vagy más multimédiás tartalomszerkesztésre vagy tervezésre használt szoftverek – így nem csak egy hagyományos irodában, de akár egy kisebb grafikai stúdióba is ideális választás lehet.

Utóbbi esetben lehet fontos az is, hogy a hardvernek hála a gép könnyedén megbirkózik a 4K felbontás (3840 x 2160 pixel) megjelenítésével, és a portoknak köszönhetően akár több monitor egyidejű kezelésére is képes.

Az apró MiniPC ráadásul nemcsak azért ideális, mert könnyen kezelhető, nem macerás a szerelése és a helyet sem foglalja, de azért is, mert a méreténél fogva könnyen elrejthető, így segítve, hogy jobban kihasználható legyen a rendelkezésre álló hely egy kisebb irodában. Az alapcsomag része egy olyan, négy csavarral rögzíthető szabvány VESA kiegészítő, amivel a gép simán felszerelhető egy monitor (vagy tévé) hátára, hogy egyáltalán ne legyen szem előtt. Vezeték nélküli egér és billentyűzet használatával pedig még a felesleges kábelek is eltüntethetők a munkakörnyezetből. Itt érdemes továbbá megjegyezni, hogy a MiniPC nemcsak munkaállomásnak kiváló, de a méreteinek és a mellé járó kiegészítőnek hála alkalmas például POS terminálok kiszolgálására, sőt akkor is remek választás lehet, ha digitális kijelzők üzemeltetéséhez keresünk olyan gépet, ami könnyen elhelyezhető/elrejthető és egyszerűen kezelhető.

A kialakítás és az egy kilogramm körüli súly okán az apró számítógép igény szerint könnyen mozgatható (akár az irodán belül, de azon kívül is), de akkor sincs gond, ha az a lényeg, hogy ne lehessen egyszerűen eltávolítani a helyéről, hiszen a ház jobb oldalán ott a foglalat a Kensington lakatnak.

A PN60-BB7013MD kódnevű Asus MiniPC ára 160 000 forintnál kezdődik, viszont amennyiben ez az összeg meghaladja (ne feledjük, ebben még nincs benne a RAM és a háttértár) egy vállalkozás egyetlen gépre szánt keretét, akkor is érdemes egy ilyen eszközben gondolkodni, hiszen az Asus szériája tartalmaz szerényebb hardverrel szerelt változatokat is, amiknek értelemszerűen az árcédulája is jóval kedvezőbb.