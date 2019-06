Visszatér a Central Médiacsoport élére Varga Zoltán

2019. június 18-tól Varga Zoltán, az igazgatóság elnöke tölti be a Central Médiacsoport vezérigazgatói posztját. Mészáros Kinga, a cégcsoport eddigi vezetője a feladatok átadása után, július 15-én távozik a cégtől. Mészáros a közösen kialakított növekedési stratégia megvalósításával kapcsolatos eltérő elképzelésekkel indokolta felmondását, amit a cégcsoport igazgatósága elfogadott.

Mészáros Kinga 2017 novemberében érkezett a Central Médiacsoporthoz stratégiai vezérigazgató-helyettesi pozícióba, majd 2018 májusától dolgozott a kiadó vezérigazgatójaként.

A leköszönő vezérigazgató elmondta: „Komoly szakmai kihívás volt a Central Médiacsoportot vezetni, és sikeres stratégiát alkotni a hazai piac meghatározó médiaportfóliója számára. Köszönöm a közös munkát, és további sok sikert kívánok minden kollégámnak.”

Varga Zoltán a következőt nyilatkozta: „A magam és a Central Médiacsoport nevében is köszönöm Mészáros Kinga munkáját. Örülünk, hogy Kingával együtt dolgozhattunk, és tanulhattunk egymástól, még akkor is, ha fontos kérdésekben nem értettünk egyet. Ahogy eddig, ezután is azon dolgozunk, hogy tovább erősítsük a Central hazai piaci pozícióját, és nemzetközi mércével is sikeres közép-európai médiaportfoliót építsünk.”