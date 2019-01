Enyhébb büntetést ajánlottak Gruevszkinek az új szkopjei kormány képviselői

Megpróbálták megkörnyékezni az új szkopjei kormány képviselői Nikola Gruevszki volt macedón kormányfőt, írja a hvg.hu az Infomax hírportálra hivatkozva. A hazájában két év börtönre ítélt politikusnak azt ajánlották, hogy enyhébb büntetést kap, ha támogatja, hogy Macedóniát átnevezzék Észak-Macedóniára, vagy legalább meggyőzi párttársait, hogy a névváltozást akaróknak kétharmados többsége legyen a parlamentben.

A lap egy neve elhallgatását kérő személytől idéz, aki azt mondta, Gruevszki mindezt megtagadta, pedig tudta, milyen következményei lesznek tettének. A parlament egyébként elfogadta a névváltoztatást lehetővé tevő folyamat megkezdését.

Összejött a kétharmad, Macedónia megváltoztatja a nevét A névvita 1991 óta folyt Macedónia és Görögország között, azóta, hogy Macedónia függetlenné vált Jugoszláviától.

A beszámoló szerint Gruevszkit egyszer behívták a korrupciós ügyeit vizsgáló különleges ügyészség hivatalába is, ahol be akarták szervezni, és arra kérték, hogy valljon párttársaira. A volt macedón kormányfő ezt is megtagadta, a hatóságok ezt követően vették őrizetbe volt munkatársait, Mile Janakieszkit, Kiril Bozsinoszkit és Gordana Jankuloszkát.

A közvetítő szerint Gruevszki az ellene felhozott vádakat igazságtalannak és politikailag motiváltnak tartja, és azt állította, ő nem menekült el az igazságszolgáltatás elől, mert ami Macedóniában zajlik jelenleg, az szerinte nem igazságszolgáltatás, hanem boszorkányüldözés.

A cikk szerint Gruevszki azt is állította, hogy részben azért jött hazánkba, mert tudomására jutott, merényletet akartak elkövetni ellene a börtönben. Elmondása szerint könnyű volt Macedónia elhagyása, munkatársai segítségét pedig szándékosan nem vette igénybe.

Magyarországi tartózkodásáról annyit mondott, sok vállalattól kapott már állásajánlatot, azonban addig nem fogad el semmit, amíg nem ismeri meg jobban az országot.

