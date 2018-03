Tóth Bertalan: kész átverés show a rezsicsökkentés

Az MSZP frakcióvezetője szerint a kormány a téli rezsicsökkentésként járó 12 ezer forintot nem adta oda időben a fogyasztóknak, ráadásul az elmúlt években magasan tartott energiaárak miatt nem is ennyit, hanem hetvenezer forintot kellene jóváírnia a háztartások gázszámláin.

A szocialista politikus szerint

a rezsicsökkentés egyre inkább hasonlít egy „kész átverés show”-ra.Indoklásként elmondta, 2013 és 2017 között az alacsony beszerzési árak miatt nagyobb mértékben lehetett volna csökkenteni az energiaárakat. Ebben az időszakban egy magyar családnak átlagosan hetvenezer forinttal kellett volna kevesebbet fizetnie a rezsiéért.Tóth Bertalan emlékeztetett arra, hogy a miniszterelnök március elején jelentette be a téli rezsicsökkentést, a Nemzeti Közművek pedig közölte, március 23-án jóváírta a 12 ezer forintot a számlákon.

A politikus gázszámlákat mutatva be hozzátette: több fogyasztói bejelentés is érkezett hozzájuk, hogy az áprilisi számlákon nem írták jóvá az összeget. Ezt lapunk is tapasztalta egyébként, egy március 19-én keltezett számlán pl. nem volt jóváírás:

Azt firtatta, miért nem hajtja végre a Nemzeti Közművek a kormányrendeletet. Indít-e vizsgálatot Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal? Mit tesz az energetikáért felelős Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter az ügyben?

Közölte, felszólítják a kormányt, ne nyerészkedjen tovább a magyar családokon, hetvenezer forintot írjon jóvá a gázszámlákon. Javasolta, hogy a kormánypártok fogadják el a parlamentben már 10-szer leszavazott szocialista törvényjavaslatot, hogy átlagfogyasztásig 30 százalékkal csökkenjen a gáz ára.

Jelezte, a kormányrendelet be nem tartása miatt közérdekű bejelentést tesz az energiahivatalnál a Nemzeti Közművek ellen és a fogyasztóvédelemnél is bejelentést tesz.

A Fidesz így vágott vissza

Azok támadják a rezsicsökkentést, akik kormányzásuk alatt csak rezsiemelést hajtottak végre, reagált a kormánypárt Tóth Bertalan (MSZP) nyilatkozatára. Azok a szocialisták beszélnek és támadják a rezsicsökkentést, akik a választási kampányukban azt ígérték, hogy „nem lesz gázáremelés”, aztán kormányra kerülve háromszorosára emelték a gáz árát. A Fidesz-KDNP kormány volt az első, amelyik csökkentette a rezsit, az összes többi kormány mindig csak emelte.

A rezsicsökkentéssel a gáz, a távhő és az áram árát átlagosan 25 százalékkal csökkentettük. Ma Magyarországon a rezsi az uniós tagállamok közül az egyik legalacsonyabb. A rezsicsökkentés eredményét immár ötödik éve megvédjük, és a rendkívüli hideg miatt téli rezsicsökkentéssel is segítjük a magyar családokat, írta a Fidesz közleményében.

