„Horkolás, nem horkolás, 46 éve együtt alszunk!”

Horkolás, helyért folytatott harc a matracon, eltérő preferenciák a hálószoba hőmérsékletével kapcsolatban – ez csak néhány azon okok közül, amelyek miatt egyre többen választják az „alvásválást”. Ez a Magyarországon még kevésbé ismert fogalom azt takarja, amikor a párok tagjai alvásuk minősége és kapcsolatuk harmóniájának megőrzése érdekében úgy döntenek, az éjszakákat külön szobában töltik. Na de, megoldás ez valójában? Segít életben tartani a szerelem tüzét, vagy éppen, hogy elhidegüléshez vezet? – erről kérdezte Katz Dávid az utca emberét. A 24.hu riporterének Fuller Bianka pszichológus beszélt arról, miért kifejezetten nagy jelentőségű elhatározás, ha egy pár úgy dönt, alvásválik.