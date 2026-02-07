pandoraékszerváltozásezüst
Élet-Stílus

Annyira megdrágult az ezüst, hogy platinára vált a Pandora

Phillip Chin / Stringer / Getty Images
24.hu
2026. 02. 07. 07:25
Phillip Chin / Stringer / Getty Images

Az elszabaduló ezüstárak miatt, több terméke esetében is változtat gyártási módszerén a Pandora – írja a BBC.

A leginkább a „charm” nevű fityegőkkel díszíthető karkötőiről ismert dán ékszergyártó néhány termékcsaládja esetében platinára cseréli ezüstöt. A Pandora termékeinek jelentős része jelenleg ezüstből készül, a cég üzleti tevékenységének nagyjából 60 százaléka épül közvetlenül az ezüstre, csakhogy a nemesfém világpiaci ára több mint duplájára emelkedett az elmúlt évben.

Bár a platina még mindig drágább mint az ezüst, a Pandora új ékszerei nem tisztán platinából készülnek majd, hanem a fémmel bevont ötvözetből. A gyártás költsége így alacsonyabb lesz mintha a cég maradna az ezüstnél, a termékek ára pedig nem változik majd – közölte Berta de Pablos-Barbier, a Pandora vezérigazgatója.

A platinával bevont ékszerek először 30 üzletben és az online boltokban Észak-Európában jelennek meg, majd várhatóan 2026 második felében kerülnek ki a globális piacra.

A platinának elitista imázsa van, így az emberek továbbra is úgy fogják érezni, hogy értékes ékszert viselnek, még akkor is, ha valójában ötvözetről van szó – nyilatkozta Vivienne Becker ékszertörténész.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Opera, neoklasszicizmus és Mariah Carey nyitotta meg a téli olimpiát
4,5 millió lányt fenyeget idén a nemi szerv megcsonkításának veszélye
A 2028-as olimpiai játékok főszervezője is lemondhat az Epstein-aktákban talált üzenetváltása miatt
Letartóztatták a kétszeres BL-győztes kézist, mert kenőpénzért szerzett hivatalos okmányokat
48 millió forint jár vissza egy devizahiteles családnak, a bíróság ítéletét az apa már nem érhette meg
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik