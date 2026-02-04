a nagy őstohl andrás
Stohl András nem várt a ceremóniáig: soron kívül osztott rózsát

Stohl András A Nagy Ő-ben.
TV2
admin Csontos Kata
2026. 02. 04. 11:38
Védettséget kapott az egyik nő A Nagy Ő-ben.

A Nagy Ő keddi részében a lányoknak prezentációt kellett készíteniük arról, hogy hogyan képzelik el közös életüket Stohl AndrássalGina előadásával és szokatlan kedvességével meglepte a színészt, aki végül emiatt őt választotta randipartneréül.

A randin egy állatmenhelyet látogattak meg, kutyát sétáltattak közösen, majd piknikeztek. Gina kivételesen egészen megnyílt Stohlnak, mesélt neki előző kapcsolatáról és kisfiáról, és arról is beszélgettek, hogy mit jelent számukra a boldogság.

Azt éreztem, nagyon jó irányt vett ez a kapcsolat, és emberileg nagyon közel kerültünk egymáshoz

mondta el utóbb a riportszobában Gina.

Gina A Nagy Ő-ben.
4 fotó

Gina rózsát kapott Stohl Andrástól

Kézen fogva távoztak a helyszínről, majd, visszaérve a villához, Stohl András váratlan ajándékkal lepte meg Ginát.

Szeretnék neked egy ajándékot adni a mai randevúnk emlékére. Elfogadod tőlem ezt a rózsát?

– tette fel a kérdést, amelyre Gina igennel felelt, és afelől érdeklődött, hogy milyen jelentéssel bír a virág.

Ez azt jelenti, hogy a következő rózsaceremónián te védett vagy. Nem kell félned semmitől, te biztos maradsz.

Stohl András és Kriszta A Nagy Ő egyik adásában.
A Nagy Ő: kínos hibát követett el Kriszta – pont azt rontotta el, amire Stohl András háklis
Kriszta a sárga földig süllyedt szégyenében.

