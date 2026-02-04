Stohl András nem várt a ceremóniáig: soron kívül osztott rózsát

A Nagy Ő keddi részében a lányoknak prezentációt kellett készíteniük arról, hogy hogyan képzelik el közös életüket Stohl Andrással. Gina előadásával és szokatlan kedvességével meglepte a színészt, aki végül emiatt őt választotta randipartneréül.

A randin egy állatmenhelyet látogattak meg, kutyát sétáltattak közösen, majd piknikeztek. Gina kivételesen egészen megnyílt Stohlnak, mesélt neki előző kapcsolatáról és kisfiáról, és arról is beszélgettek, hogy mit jelent számukra a boldogság.

Azt éreztem, nagyon jó irányt vett ez a kapcsolat, és emberileg nagyon közel kerültünk egymáshoz

– mondta el utóbb a riportszobában Gina.

4 fotó

Gina rózsát kapott Stohl Andrástól

Kézen fogva távoztak a helyszínről, majd, visszaérve a villához, Stohl András váratlan ajándékkal lepte meg Ginát.

Szeretnék neked egy ajándékot adni a mai randevúnk emlékére. Elfogadod tőlem ezt a rózsát?

– tette fel a kérdést, amelyre Gina igennel felelt, és afelől érdeklődött, hogy milyen jelentéssel bír a virág.