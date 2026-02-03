A Meglepetés magazinnak adott interjút Gálvölgyi János. A színész a többi között a magánéletére is kitért, azt mondja: egyensúly nincs, legfeljebb harmónia – utalt a magánélet és a munka tökéletes összehangolására.

Az egyik mindig a másik rovására megy. Fiatalabb koromban a mérleg nyelve nem mindig billent egyenletesen, de úgy érzem, rendben vagyok: két lányom van, mindenben segítenek, bármiről is legyen szó. Biztos vagyok benne, hogy nem lehettek rossz emlékeik, ha ilyen csodálatos emberek lettek. Eszter és Dorka is rendkívül segítőkész, nemcsak velünk, hanem másokkal szemben is.

Kitért a nagypapaszerepre is: Dorka lánya a házuk külön bejáratú, emeleti részén él a gyerekével, így Gálvölgyiék sokat találkoznak velük. Ám ennek ellenére is azt mondja, hogy nincs szoros kapcsolata a vele egy fedél alatt élő unokájával:

Nem vagyok igazi nagypapatípus, nincs nagyon szoros kapcsolatom az unokáimmal, még akivel egy házban lakunk, vele sem. Iskolába, edzésre jár, amikor itthon vagyok, amikor pedig hazaér, nekem van fellépésem. Tudom, hogy az unokákra nem mindig jutott elég időm, és ezért elnézést is kérek tőlük. Amikor viszont együtt vagyunk, annak persze nagyon örülök. Ugyanakkor szerencsésnek érzem magam, hogy azt csinálhatom, amit szeretek. Abban hiszek, hogy mindenkinek meg van írva az útja.

Nemrég Orbánnak is beszólt

Bár nem nevezte néven Orbán Viktort abban a januári interjúban, de egyértelműen róla beszélt egy példa kapcsán.