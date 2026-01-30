Megannyi udvarló tűnt fel A Bridgerton családban, de vajon mindegyikükre emlékszel? Ebben a kvízben arra kell válaszolnod, ki kinek udvarolt a sorozatban. Minden feladványnál képpel segítünk, hogy tudd, melyik karakterre vonatkozik a kérdés, és válaszlehetőségeket is adunk, amelyek közül ki kell választanod a helyes nevet.