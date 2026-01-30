a bridgerton családbridgertonkvíz
Élet-Stílus

Ezen a Bridgerton-kvízen még Lady Whistledown is elbukna: te emlékszel, ki udvarolt kinek a sorozatban?

A Bridgerton család című sorozat szereplői.
LIAM DANIEL / NETFLIX
admin Csontos Kata
2026. 01. 30. 16:05
A Bridgerton család című sorozat szereplői.
LIAM DANIEL / NETFLIX
Mennyire ismered ki magad A Bridgerton család szerelmi útvesztőiben? Jobb vagy, mint Lady Whistledown? Teszteld a tudásodat ebben a kvízben!

Megannyi udvarló tűnt fel A Bridgerton családban, de vajon mindegyikükre emlékszel? Ebben a kvízben arra kell válaszolnod, ki kinek udvarolt a sorozatban. Minden feladványnál képpel segítünk, hogy tudd, melyik karakterre vonatkozik a kérdés, és válaszlehetőségeket is adunk, amelyek közül ki kell választanod a helyes nevet.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Videó: mesterlövész lőtte ki az M6-os autópályán elszabadult gázpalackokat
Szentkirályi Alexandra A Bridgerton családról: Woke szar
Útdíjfizetés: Lázárék állami tulajdonba vették a cégeket, amelyeknek bombaüzlet volt a rendszer
Kincsvadászok-kvíz: lássuk, kapnál-e széket Fejes Tomiék mellett!
Még mindig fájnak Lázár szavai a cigány vezetőnek, mégis „arra gyúr”, hogy Orbánék maradjanak hatalmon
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik