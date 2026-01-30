Megannyi udvarló tűnt fel A Bridgerton családban, de vajon mindegyikükre emlékszel? Ebben a kvízben arra kell válaszolnod, ki kinek udvarolt a sorozatban. Minden feladványnál képpel segítünk, hogy tudd, melyik karakterre vonatkozik a kérdés, és válaszlehetőségeket is adunk, amelyek közül ki kell választanod a helyes nevet.
Ezen a Bridgerton-kvízen még Lady Whistledown is elbukna: te emlékszel, ki udvarolt kinek a sorozatban?
LIAM DANIEL / NETFLIX
LIAM DANIEL / NETFLIX
Mennyire ismered ki magad A Bridgerton család szerelmi útvesztőiben? Jobb vagy, mint Lady Whistledown? Teszteld a tudásodat ebben a kvízben!
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!