Hópárduc támadt egy síelőre Kínában, a sokkoló eset után videó is készült, melyet a New York Post szemlézett.

A baleset péntek este történt Kína északi részén, Fujün megyében, a Keketuohai UNESCO Globális Geopark közelében, miután a síelő túl közel ment a hópárduchoz, hogy lefotózza. A rémisztő felvételen látható, amint a ragadozó a támadás után a nő mellett fekszik a hóban, akinek az arcából ömlik a vér. Végül egy síoktató a botjával elkergette az állatot, ami elszaladt a térdig érő hóban, a sérültet pedig emberek egy csoportja elvezette a helyszínről. Az áldozatot a sísisakja mentette meg a súlyosabb sérülésektől, de így is kórházba kellett szállítani, ahol állítólag stabil állapotba került.

Megszaporodtak a hópárduc észlelések

Az állatot állítólag előző nap látták egy környékbeli vendégház közelében, ahogy élelmet próbált szerezni, de a szálláshely tulajdonosa nem tudta megerősíteni, hogy biztosan ugyanarról az egyedről van-e szó. Habár a hópárducok ember felé irányuló támadásai rendkívül ritkák, Kína ezen részén megszaporodtak az észlelések és a hatóságok figyelmeztetést adtak ki a látogatóknak a nemrégiben észlelt ragadozókról.

A hópárducok nagytestű ragadozók, erős agresszív hajlammal. Amikor ezen a területen haladnak át, kérjük, gyorsan mozogjanak, és ne időzzenek sokáig. Ne szálljanak ki a járművükből, ne közelítsenek fényképezés céljából és soha ne sétáljanak egyedül a környező területen

– áll a figyelmeztetésben.

Veszélyeztetett faj

Kína ad otthont a világ vadon élő hópárduc-populációja mintegy 60 százalékának, bár a Snow Leopard Trust becslése szerint mára mindössze 4000-6500 egyede él világszerte – ez a szám egy négy évvel ezelőtti becslés szerint tízezer volt. Mint írják, a klímaválság jelenti a legnagyobb hosszú távú fenyegetést rájuk nézve: a melegedő bolygó hatásai miatt a hópárducok az élőhelyük akár 30 százalékát is elveszthetik csak a Himalájában.

A hópárducok többnyire félénk természetűek és rejtőzködő életmódot folytatnak, amit csak bizonyít, hogyha véletlenül meglátnak egy kamerát, az meglepő reakciót vált ki belőlük.