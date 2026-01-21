hozzávalókvízétel
Kvíz: mennyire ismered ezeknek a klasszikus ételeknek az eredeti receptjét?

24.hu
2026. 01. 21. 19:00
Mi nem volt eredetileg hozzávalója ezeknek az ikonikus ételeknek?

Az idők folyamán elég sok olyan hozzávaló került klasszikus receptekbe, amely eredetileg nem képezte részüket – részben az idő múlása, részben a konyhák egymásra való hatása miatt. Néha egészen meglepő, hogy milyen hozzávalók nem részei egyes ételeknek, mint például a tiramisunak, a carbonárának vagy a bolognainak. Mennyire vagy képben ezekkel? Most kiderül:

