egy éve ilyenkor
Élet-Stílus

Egy éve ilyenkor: bajba került a fiatal apa, aki kislányának adta a benzinkúton talált 350 ezres gyűrűt

24.hu
2026. 01. 18. 06:02
Mint minden héten, ezúttal is megmutatjuk, mi érdekelte leginkább az olvasóinkat tavaly ilyenkor.

Pontosan egy évvel ezelőtt történt, hogy félelmetes és megdöbbentő látvány tárult egy terepfutó elé a dorogi erdőben.

Kapcsolódó
Rejtélyes csontvázra bukkant egy terepfutó a dorogi erdőben
Vajon mi történhetett, amikor az állatot faágak fogságában érte a vég?

Néhány kilométerre onnan, egy tatabányai benzinkúton szintén meglepő dolgok történtek:

Kapcsolódó
Bajba került egy fiatal apa, aki kislányának adta a benzinkúton talált 350 ezres gyűrűt
Büntetőeljárás indult a 30 éves férfivel szemben.

A börtönt azért bizonyára elkerülte a fiatal apa, nem úgy, mint a következő hír főhőse:

Kapcsolódó
Elárulta titkát a letartóztatási fotója miatt híressé vált nő
Akkor terjedt el a kép, amikor már azt hitte, túl van az ügyön.

A hét egyik fontos informatikai témájú cikkét mindenkinek ajánljuk, aki tart a megfigyelőprogramoktól:

Kapcsolódó
Innen tudhatja, hogy kémprogram van a mobilján
A Pegasus-botrány óta bizonyára sokakat foglalkoztat ez a kérdés.

Végül morzsoljunk el egy könnycseppet az amerikai tiktokerért, aki nem érezte elég jól magát Franciaországban.

Kapcsolódó
Kiakadt a TikToker, mert Franciaországban franciául beszélnek az emberek
Angelát az is meglepte, hogy újév napján egy étterem sem volt nyitva. Elszigetelve érezte magát, senkinek nem ajánlja Franciaországot.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nyolc ember veszett oda az osztrák Alpokban
Menczer nem döntötte el, fogja-e még poloskázni Magyar Pétert
Nem játszhat már a csoportkörben a lengyel kézis, aki megütötte Rosta Miklóst
„El a kezekkel Grönlandtól": Képeken a Trump fenyegetései elleni tüntetés Dániában
Kapitány István
Kapitány István: Nem az az állam dolga, hogy luxusberuházásokra vagy repterekre költse a polgárok pénzét, miközben az alapvető szolgáltatások összeomlanak
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik