Klímával fűt télen? Nyárra tönkre is mehet a légkondicionáló, ha rosszul használja

Egyre többen használják a légkondicionálót fűtésre is, a berendezés képes akár három-négyszer annyi hőenergiát előállítani, mint amennyi elektromos energiát felhasznál. Ez a hatékonyság vonzó lehet, azonban van néhány szabály, amit muszáj betartani, különben tönkre is mehet a készülékünk – emlékeztet a Femcafé.

Ha rosszul szigetelt a házunk, a készülék fűtési teljesítménye drasztikusan csökkenhet. A meleg levegő kiszökhet a nyílászárókon vagy a falakon keresztül, ilyenkor a berendezésnek sokkal többet kell dolgoznia, így pedig nemcsak nő a fogyasztást növeli, de csökken a készülék élettartama is. A klíma hatékonysága azon is múlik, hogy hogyan használjuk azt.

Gyakori hiba, hogy a felhasználók túl magas hőmérsékletre állítják a klímát, hogy gyorsan felmelegedjen a ház, de ezzel túlterhelik a rendszert, amely, mivel folyamatosan maximális teljesítménnyel üzemel, hamarabb elhasználódik. Vannak olyan régebbi típusok, amelyek mínusz 5–10 Celsius-fok alatt már nem tudtak hatékonyan működni, és a kompresszor is túlterhelődhetett.

Bár a modernebb berendezések már úgy vannak tervezve, hogy akár mínusz 15–20 Celsius-fokban is képesek legyenek hőt előállítani, de ezek sem ideálisak minden körülmények között.

Ha nagyon hideg az idő, a készülék hatékonysága csökkenhet, és a villanyszámla is magasabb lehet. Szakértők ezért azt javasolják, hogy a klímát inkább átmeneti időszakokban – ősszel és tavasszal – használjuk fő fűtésként, a hídegebb téli napokon inkább csak kiegészítő megoldásként.

Szintén gyakori hiba, hogy a klímát nem megfelelően helyezik el, aminek ugyancsak következményei lehetnek. Ha a beltéri egység rossz pozícióban van, a légáramlat kellemetlen lehet, és a hőeloszlás sem lesz egyenletes. Ilyen lehet, ha például közvetlenül az ágy vagy a kanapé fölött helyezzük el a klímat. Ilyenkor a készüléknek többet kell dolgoznia, hogy a teljes helyiséget befűtse, ami szintén növeli a terhelést.

Ha nem megfelelő teljesítményű légkondit választunk, az is túlpörgetheti magát, így hamarabb kell majd valami miatt szerelőt hívni.

A karbantartás hiánya szintén komoly problémákat okozhat. A szűrők rendszeres tisztítását és a kondenzvíz elvezetésének ellenőrzését például nem lehet elhanyagolni.

Ha a szűrők eltömődnek, a légáramlás akadályozottá válik, a készülék hatékonysága csökken, és a motor túlmelegedhet, ami nemcsak a komfortérzetet rontja, hanem hosszú távon a klíma meghibásodásához is vezethet.