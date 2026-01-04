egy éve ilyenkor
Egy éve ilyenkor: összeomlott karácsony előtt a futár, egyszerűen kidobta a csomagokat

24.hu
2026. 01. 04. 06:55
Ahogy minden héten, most is sorra vesszük azokat a cikkeket, melyek egy évvel ezelőtt leginkább érdekelték olvasóinkat.

2024 decemberében, annak is a legvégén, meghökkentő hírek és megható riportok egyaránt szerepeltek a legolvasottabb cikkeink között, ahogyan történelmi érdekességek és turisztikai tudnivalók is. Ez utóbbi kategóriában egy dunántúli termálfürdő nyerte meg a versenyt:

Bő kétszáz kilométerrel keletebbre egy másik apró település neve is szerepelt ebben az időszakban sokak gondolatai között: Nagy József kollegánk Algyőn járt, ahol riportot készített a családról, melyet háromszor égetett meg a tűz.

Hazánk területén maradva, de bő kétszáz évvel korábban élt József nádor, akinek fél évszázados politikai életművéről a Városligetben nyílt „alapos és tömör kiállítás”, amely abban segített, hogy ne felejtsük el az embert, aki történelmi lépéseket tett Magyarországért.

Míg József nádornak Széchenyi István szerint egy szava többet nyomott a latba, mintha ő 365 napig fáradozott volna, egy massachusettsi futár egészen más típusú stresszel küzdött, egészen pontosan nyolcvan csomaggal – és alulmaradt.

Egyéb hírrel is érkeztünk tavaly ilyenkor a nagyvilágból, amely rengeteg olvasónkhoz eljutott: egy ritka rendellenességgel diagnosztizált nő arról mesélt, a betegsége hogyan hat a mindennapjaira és a randizási szokásaira.

